Neid und Eifersucht – Warum fühlen wir so?

Was hat sie, was ich nicht hab? Ich will das auch! Das brauche ich! – Ja, diese Gedanken haben wir alle mal. Aber warum eigentlich? Wieso wir manchmal vom Neid überwältigt werden und wie wir dieses kleine, gemeine Monster unter Kontrolle bringen können, verraten dir unsere Expertinnen!

Es ist kein schönes Gefühl, aber jeder ist mal neidisch, das ist ganz normal. Du kennst es sicher auch, oder? Sogar erfolgreiche Influencer wie Diana zur Löwen, eine der Unterstützerinnen der Initiative GiRLS support GiRLS von BRAVO GiRL! und Instagram, hätten manchmal gerne die Dinge, die andere Girls haben. „Natürlich war ich schon mal neidisch auf Sachen“, so die erfolgreiche Instagrammerin im BRAVO GiRL!-Interview. „Viel hat das aber auch damit zu tun, dass man sich selbst nicht gut genug ist. Der innere Konflikt, wenn ich mir überlege, ob ich wirklich so viel Geld für eine Designertasche ausgeben will, aber es haben sie ja alle. Schwierig! Am Anfang ist man neidisch auf die, die so eine Tasche haben, weil es einem selbst fehlt. Aber auf der anderen Seite dann auch wieder nicht. Neid ist ein sehr trauriges und negatives Gefühl.“ Auch die Twins Lisa und Lena, ebenfalls bei GiRLS support GiRLS dabei, kennen das Problem mit Neid und Eifersucht gut: "Mobbing ist leider Alltag in der Schule, gerade wenn man in die Pubertät kommt. Neid ist oft der Auslöser dafür, dass man sich gegenseitig runtermacht."

Diana zur Löwen: "Neid ist ein trauriges Gefühl!" BRAVO/F. L. Lange

Lisa und Lena bedauern, dass Neid an Schulen oft zum Alltag gehört. Warner Music

Aber warum fühlen wir überhaupt so, und wie sollte man mit Neid und Eifersucht umgehen? Wir haben mit der Psychologischen Psycho- und Verhaltenstherapeutin Claudia Erzberger aus München gesprochen. Psychotherapeutin Claudia Erzberger hat Tipps, wie man mit Neid und Eifersucht umgehen kann.

Warum ist man neidisch?

"Neid entsteht immer dann, wenn eine andere Person etwas hat, das ich selbst gerne möchte - dies kann ein fester Freund sein, ein neues Handy oder eine Party auf die ich nicht gehen kann. Ich halte das für ungerecht. So gesehen hat Neid auch immer etwas mit der eigenen Unzufriedenheit zu tun und einem häufigen Vergleich mit anderen, statt für mich selbst zu schauen was ich möchte und was mir gut tut."

Sind Eifersucht und Neid dasselbe?

"Neid würde ich eher dem Ärger zuordnen - da ich sauer werde, wenn ich im Vergleich zu anderen "schlechter" abschneide. Die Eifersucht ist stark von der Angst geprägt, die ich habe, meinen Partner oder auch meine beste Freundin zu verlieren. Oft sind eigene Verlustängste und die Befürchtung, dass man selbst nicht gut genug ist, oder mangelndes Vertrauen die Basis der Eifersucht."

Woran merke ich, dass ich übertrieben eifersüchtig bin?

"Wenn ich selbst stark darunter leide und die Eifersucht ein ständiger Begleiter ist. Übertriebene Eifersucht mündet häufig in ein starkes Kontrollieren, da ich versuche, durch Kontrolle Sicherheit zu gewinnen, beziehungsweise die Überzeugung zu erlangen, dass alles in Ordnung ist. Dies funktioniert jedoch immer nur kurzfristig, da ich ja nie eine 100-prozentige Sicherheit und Garantie erhalten kann. Eigentlich ginge es darum, Vertrauen sowohl in den Partner oder die Freundin, als auch in sich selbst aufzubauen. Kontrollieren von Handys, Chats, Fotos, Instagram oder gar seine Freunde zu verfolgen, diese zu beobachten, schadet dem gegenseitigen Vertrauen und ist ein deutliches Zeichen für übertriebene Eifersucht."

Warum sind Eifersucht und Neid schädlich?

"Schädlich werden sie nur dann, wenn diese Gefühle zu übertrieben werden, zu viel Bedeutung erhalten und mich einschränken. Schädlich werden sie dann, wenn ich mich dabei selbst verliere und viele Konflikte provoziere. Im schlimmsten Fall kann ich durch übertriebene Eifersucht auch meine Freunde oder meinen Partner verlieren. Wenn ich immer nur sehe, was andere haben und ich nicht, werde ich auf Dauer unglücklich. Ich sollte lieber für kleine, positive Dinge im Leben dankbar sein und das Positive sehen und genießen."

Wie kann ich meiner besten Freundin sagen, dass sie zu eifersüchtig oder neidisch ist?

"Es ist immer gut, offen miteinander zu sprechen. Dafür sind beste Freundinnen ja da. Mit meiner besten Freundin sollte ich immer liebevoll und wertschätzend, aber natürlich auch ehrlich sein. Gut ist es, dies nicht als Vorwurf zur formulieren, sondern als Sorge. Im besten Fall kann ich ein konkretes Beispiel nennen. "Ich mache mir Sorgen, weil du auf der Party gestern wieder so eifersüchtig warst. Ich wünschte mir, du könntest mehr Vertrauen haben und ruhiger bleiben."

Wie kann ich meiner besten Freundin helfen, wenn sie „Opfer“ von Eifersuchtsattacken von ihrem Freund ist?

"Als beste Freundin möchte ich ihr natürlich helfen und sie zunächst schützen. Wenn man bei einer solchen Attacke dabei ist, ist es oft wichtig, erstmal die Situation zu verlassen, statt sich immer weiter hochzuschaukeln. Im Anschluss sollte man die Freundin motivieren, dies bei ihrem Freund anzusprechen und zu klären. Sie soll sich auf jeden Fall nicht von ihrem Freund beherrschen und kontrollieren lassen. Natürlich muss man in Beziehungen Kompromisse finden, aber sie soll sich nicht unterordnen und alles tun, nur damit ihr Freund ruhig ist. Insbesondere muss er lernen seine Emotionen besser kontrollieren zu können, Vertrauen aufzubauen und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Hierbei können psychotherapeutische Gespräche helfen."

Wie gehe ich selbst mit eifersüchtigen Menschen richtig um?

"Das ist sehr schwer zu sagen, da es stark davon abhängt, wie ausgeprägt und begründet diese Eifersucht ist. Eifersüchtige Menschen brauchen viel Sicherheit - möchten sich in der Beziehung sicher fühlen, da meist Verlustängste eine Rolle spielen, vielleicht auch schlechte Erfahrungen oder die Angst, nicht gut genug zu sein. Ein kleines bisschen Eifersucht in einer Beziehung ist in Ordnung, der Partner soll sich geliebt fühlen und dies spüren können. Es ist wichtig diese Liebe mitzuteilen und auszusprechen, durch kleine Gesten und Aufmerksamkeiten, als auch körperliche Nähe und Zärtlichkeit zu zeigen. Etwa durch Händchenhalten, Umarmungen oder Küsse in der Öffentlichkeit. Niemals sollte ich mich aber von meinem zu eifersüchtigem Partner zu sehr einschränken lassen."

