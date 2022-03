"Riverdale" Staffel 6: Er muss als nächstes sterben

Neue Folge "Riverdale" Staffel 6 lässt nächsten Serientod vermuten

Heute gibt es endlich die erste neue Folge von "Riverdale" Staffel 6 auf Netflix – und schon gibt es die ersten Hinweise auf den nächsten Serientod!

Nachdem der "Riverdale"-Macher schon verraten hat, wie brutal das Ende von Staffel 6 werden soll, geht es in der neuen Folge wild weiter. Fans mussten lange auf die Fortsetzung warten, da die neuen Folgen verschoben wurden, doch jetzt geht es endlich weiter. Während sich Veronica emotional von ihrem verstorbenen Vater Hiram verabschiedet, entdecken Betty, Jughead und Archie ihre neuen Superkräfte. Dabei wird Archie beinahe Opfer vom "Trashbag Killer", der die Stadt wieder heimsucht und es auf Bettys Umfeld abgesehen hat. Doch mehr Sorgen machen sich Fans um Fangs, der bald sterben könnte. Cheryl Blossom ist nämlich von Abigail Blossom (ihrer Vorfahrin) besessen, die früher mit Thomasina Topaz zusammen war und Toni jetzt wieder für sich gewinnen will, da sie genau so aussieht, wie ihre frühere große Liebe.

"Riverdale" Staffel 6: Muss Fangs bald sterben?

Die neue Folge von "Riverdale" Staffel 6 startet mit einer tragischen Liebesproblematik, die mit einem Serientod enden könnte.

Fans hoffen schon lange darauf, dass Cheryl und Toni wieder zusammenkommen. Aktuell ist ihre Ex-Freundin nämlich mit Fangs zusammen, der genau deshalb als Nächstes sterben könnte. Auch, wenn Toni schon gemerkt hat, dass mit Cheryl etwas nicht stimmt, weiß sie noch nicht genau, was los ist. Abigail erkennt in Fangs jedoch den Zauberer, der ihre frühere Liebe Thomasina getötet hat. Das größte Anzeichen für den Serientod von Fangs in "Riverdale" Staffel 6 sind jedoch beängstigende Worte von Abigail Blossom. Nachdem Nana Rose Toni als "Serpent Müll" beschimpfte, sperrte Abigail sie im Keller ein und sagt: "Ich werde Thomasina wieder zurück an meiner Seite haben – und Tod für alle, die sich mir in den Weg stellen." Jetzt befürchten viele, dass Fangs Abigail zum Opfer fallen könnte, wenn sie versucht ihn aus dem Weg zu räumen, um Toni zu erobern.

