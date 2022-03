Donald Trump: Seine peinlichsten Momente

August 2017 konnten Amerikaner*innen eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Ein seltenes Event, welches natürlich niemand verpassen wollte – auch nicht der damalige Präsident Donald Trump! In den Tagen vor der Sonnenfinsternis wandten sich Expert*innen jedoch an diverse Nachrichtensender mit einer ganz besonderen Warnung: Niemand solle ohne Sonnenbrille mit Lichtschutzfaktor in die Sonnenfinsternis schauen. Donald Trump scheint diese Nachricht verpasst – oder als Fake-News abgestempelt – zu haben, der ehemalige Präsident schaute nämlich ohne Sonnenbrille direkt in die Sonnenfinsternis und posierte dabei noch, indem er auf die Sonne zeigte. Die Fotos vom Weißen Haus gingen um die Welt und alle lachten ihn für diesen peinlichen Moment aus.