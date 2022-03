Will Smith nach Schlägerei bei Oscars: Rechtliche Folgen

Will Smith schlägt Chris Rock auf den Oscars

Damit hatte gestern auf den Oscars wohl niemand gerechnet: Will Smith schlug Chris Rock ins Gesicht, nachdem der einen Witz über die Frau des Schauspielers, Jada Pinkett Smith, gemacht hat.

Nur wenige Minuten später gewann der "King Richard"-Darsteller einen Oscar, wo er sich für den Vorfall entschuldigte, er wolle nur seine Familie beschützen. Eine vergleichbare Situation gab es auf dieser Preisverleihung noch nie, weshalb es noch viele offene Fragen gibt. Wird die Backpfeife von Will Smith rechtliche Folgen haben? Das Internet ist sich ziemlich einig, dass es sich dabei um einen Angriff in Live-Fernsehen gehandelt habe und die Aktion bestraft werden sollte. Das Los Angeles Police Department (LAPD) soll jetzt jedoch berichtet haben, dass Chris Rock keine Anklage erheben will – das schließt eine Strafe jedoch nicht ganz aus.

Rechtliche Folgen für Will Smith? Chris Rock will laut Polizei keine Anklage erheben

Wenn Chris Rock keine Anklage gegen Will Smith erheben will, wird es zunächst auch keine strafrechtliche Verfolgung geben.

Das LAPD sagte jedoch bereits in dem Statement: "Wenn die involvierte Partei es wünscht, der Polizei zu einem späteren Zeitpunkt zu berichten, wird das LAPD zur Stelle sein, um einen investigativen Report zu erstellen." Bedeutet quasi, dass Chris Rock seine Meinung noch ändern könnte. Außerdem wird bereits gemunkelt, dass Will Smith eventuell seinen Oscar zurückgeben muss. Die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" hat in einem Statement gesagt, dass sie Gewalt in keiner Form dulden würden. Eventuell bedeutet das für Will Smith also, dass er nicht nur seinen Preis zurückgeben muss, sondern auch von zukünftigen Veranstaltungen ausgeschlossen wird. Auf ein offizielles Statement müssen wir noch warten, aber der Druck auf den sozialen Medien steigt enorm. Denn auch, wenn man Will Smith mag und der Witz von Chris Rock unpassend seiner Frau gegenüber war, bedeutet das nicht, dass man jemanden einfach schlagen darf, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Gewalt ist nie eine Lösung.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->