"Euphoria"-Star Sydney Sweeney: Wahrheit über Nacktszenen!

"Euphoria" gehört wirklich zu den spannendsten Drama-Serien der vergangenen Jahre. Kein Wunder also, dass es auch eine 3. Staffel von "Euphoria" geben wird. Intrigen, Gewalt, Drogen, Skandale und viel nackte Haut – die Serie hat es wirklich in sich! In einem Interview hat sich Cassie-Darstellerin Sydney Sweeney nun wirklich die ganze Wahrheit über ihre vielen Nacktszenen in der Show gedroppt! ⤵️

Was ist die Wahrheit hinter den vielen Nacktszenen?

Sydney Sweeney soll die meisten Nacktszenen gehabt haben. Aber auch ihr Kollege Jacob Elordi musste des Öfteren vor der "Euphoria"-Family die Hüllen fallen lassen! Das Personal am Set habe aber immer dafür gesorgt, dass sich die jungen Schauspieler*innen (auch bei intimen Szenen) wohlgefühlt haben. Kann Sydney Sweeney das auch bestätigen? Vor Kurzem hörte man nämlich, dass sie damals Regisseur Sam Levinson gebeten haben soll, einige ihrer Nacktszenen aus der 2. Staffel zu schneiden. Gerade die, die eben nicht unbedingt sein müssen. In einem neuen Interview nimmt die 24-Jährige dazu Stellung: "Ich habe ihn nie darum gebeten, Szenen herauszuschneiden. Mir wurden meine Worte verdreht. Die Zusammenarbeit mit Sam ist klasse. Er würde mich oder jemand anderen niemals etwas tun lassen, was man nicht möchte."

Wie krass geht es wirklich bei "Euphoria" ab?

Aber läuft wirklich alles so harmonisch am "Euphoria"-Set ab? Bereits in der Vergangenheit hat Zendaya durchsickern lassen, wie krass die Dreharbeiten der Show sind. Es waren auch Gerüchte im Umlauf, dass Kat-Darstellerin Barbie Ferreira eine große Auseinandersetzung mit Regisseur Sam Levinson gehabt haben soll. Daraufhin soll sie sogar das Set verlassen haben. Wurde doch wieder nur mehr von der Außenwelt aufgebauscht? War der Streit gar nicht so schlimm? Die Schauspieler*innen scheinen auf jeden Fall mit ihren extremen Rollen und dem Zeigen von viel nackter Haut cool zu sein. Und das ist die Hauptsache, dass sich alle wohlfühlen und hinter ihren Taten stehen können! 😊

