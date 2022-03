YouTuber Logan Paul: Verliebt in diesen "Euphoria"-Star!

Logan Paul hat einen Crush auf SIE

Er hat Millionen an Followern und Fans auf der ganzen Welt verteilt. Die Rede ist von US-YouTuber Logan Paul. Er ist zwar erst 24 Jahre alt, aber schon seit er ein Teenie ist, steht Logan in der Öffentlichkeit. Mittlerweile hat er über 23 Millionen Abonnenten auf YouTube und über 22 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram. Daily Vlogs, krasse Challenges, spannende Boxkämpfe, seinen eigenen Podcast und vieles mehr – Logan Paul ist ein Allround-Entertainer und liebt es. Apropos Liebe. In seiner neusten Podcast-Folge spricht Logan über die Erfolgsserie "Euphoria" und den dazugehörigen Cast. Vor allem eine Schauspielerin hat es ihm besonders angetan. Doch auf wen hat Logan Paul einen Crush? 💘

Kein Happy End für Logan Paul

"Sie beeinflusst mich. Sie hat auf jeden Fall einen Einfluss auf mich", bestätigt Logan Paul in seinem Podcast im Gespräch mit seinen Kumpels und Kollegen. Gemeint ist die talentierte und wunderschöne Schauspielerin Sydney Sweeney, welche in "Euphoria" die Rolle der Cassie spielt. Logan Pauls Freund versucht die Chance zu nutzen und beginnt den Satz mit "Hey Sydney, wenn du diese Folge hörst, dann …" aber Logan unterbricht seinen Kumpel und droppte "Leute, sie wird das nicht hören. Außerdem hat sie schon seit Längerem einen Freund … Sie möchte mich nicht". Armer Logan! Das wird wohl nichts. Vor wenigen Tagen wurde Sydney Sweeney mit einem riesigen Klunker am Ringfinger gesichtet! Die Gerüchteküche brodelt nun extrem, dass sich Sydney Sweeney und ihr Langzeitpartner Jonathan Davino sogar verlobt haben. 💍 💒

