Wie geht es in "Riverdale" weiter?

Es gibt noch viele Fragen, die in "Riverdale" offen sind: Wird Jughead wirklich sterben? Werden Betty und Archie "Riverdales" neues Traumpaar? Und ist Hiram Lodge wirklich krank? Es gibt noch viele Fragen, die ungelöst sind und den Fans Kopfschmerzen bereiten. Deshalb haben auch alle sehnlichst auf die Fortsetzung gewartet, die eigentlich heute kommen sollte, doch es gibt traurige Neuigkeiten, denn die neue Folge "Riverdale" ist aus einem ganz bestimmten Grund ausgefallen …

Darum ist die neue Folge "Riverdale" Staffel 4 ausgefallen

In Amerika laufen die neuen Folgen "Riverdale" jeden Mittwochabend auf dem Fernsehsender "The CW". Einen Tag später erscheinen die Folgen dann auch in Deutschland bei uns auf Netflix zum streamen. Gestern hatte der TV-Sender seinen Abend jedoch anders verplant und zwar mit einer Show namens "Howie Mandel's 5th Annual All-Sat Comedy Gala". Somit kommt die 71. Folge von "Riverdale" mit dem Titel "How To Get Away WIth Murder" (dt. Wie man mit einem Mord davon kommt) erst nächste Woche am 27. Februar. Dann werden wir endlich erfahren, wie es mit dem angeblichen Mord von Jughead Jones (Cole Sprouse) weitergeht.

