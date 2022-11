Queere Paare, die sich Fans wünschen: Finn und Poe Dameron

Als Fin und Poe Dameron in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ zum ersten Mal aufeinandertrafen, dachten sich viele Fans: „Wow, die beiden haben echt eine krasse Chemie!“ Die Fans haben die beiden zusammen geliebt! In einem Interview mit Variety sprach "Poe"-Darsteller Oscar Issac über seine große Enttäuschung, dass sich zwischen den beiden Figuren keine queere Beziehung ergeben hat. „Persönlich habe ich irgendwie gehofft und mir gewünscht, dass die ganze Sache weitergegangen wäre in den anderen Filmen, aber darüber habe ich keine Kontrolle“, so der Schauspieler. Für ihn sei es eine natürliche Entwicklung gewesen, „aber traurigerweise leben wir in einer Zeit, in der die Leute zu große Angst haben vor … ich weiß nicht, was.“ Für Regisseur J. J. Abrams sei die Beziehung der beiden „eine viel tiefere als eine romantische“ gewesen. „Es ist eine tiefe Verbindung, die die beiden haben, nicht nur durch die Herausforderungen, die beide zusammen gemeistert haben“. Dafür wurde der LGBTQ+-Community eine andere schöne Szene in „Der Aufstieg Skywalkers“ versprochen. Oh, die hast du verpasst? Vielleicht hast du dummerweise in dem Moment geblinzelt, als sich in einer Sekunden-Szene zwei Frauen küssten. Auf Disney+ kannst du es dir ja sonst nochmal anschauen und den Film anhalten. 😂🙄