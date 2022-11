Queere Paare, die sich Fans wünschen: Steve Rogers und Bucky Barnes

Dieses queere Fan-Ship ist so beliebt, dass es sogar einen eigenen Artikel auf der englischen Wikipedia-Seite hat! Steve Rogers und Bucky Barnes (oder auch „Stucky“) sind schon seit Jahren ein sehr beliebtes queeres Paar in der Fanbase. Ein paar Beispiele, warum die beiden eigentlich für immer zusammengehören: Steve verliert seinen besten Freund und denkt, er sei tot. Jahrzehnte später findet er ihn wieder, einer Gehirnwäsche unterzogen und auf der Seite des Feindes. Er kann ihn retten, indem er ihm quasi sagt „ich liebe dich“. Und auch, wenn Steve eine neue Familie unter den „Avengers“ gefunden hat, gibt er alles ohne nachzudenken für seinen „besten Freund“ auf. Und dann haben wir noch Bucky selbst: Der Gute hat eine sehr besondere Beziehung mit Steve und macht in „The Falcon and the Winter Soldier“ ein sehr großes Ding aus dem Erbe von Steves Schild. Also ein wirklich sehr großes Ding. Das Beste? Die Darsteller der beiden Figuren finden die queere Vorstellung super! Doch was macht Marvel? Sie trennen die beiden – für alle Zeiten – als Steve in die Vergangenheit zurückreist, um mit der Frau zusammen zu sein, die er vor 80 Jahren einmal geküsst hat. Wenn jemand Meister im Queerbaiting ist, dann ist es Marvel/Disney, wie schon das nächste Beispiel zeigt.