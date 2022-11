Queere Paare, die sich Fans wünschen: Betty und Veronica

Aus der Serie: 6 queere Paare, die sich Fans wünschen

Hach, das Queerbaiting. In der LGBTQ+-Community ein sehr bekannter und gehasster Trick der großen Film- und Serienstudios, um queeres Publikum anzulocken. Hierbei werden queere Beziehungen angedeutet … und mehr auch nicht. Klar, Fans jeder sexuellen Orientierung shippen manchmal Figuren miteinander, weil es einfach Spaß macht und weil die Autor*innen meistens davon wissen und kleine Anspielungen in ihrer Geschichte verstreuen. Besonders häufig werden diese Figuren in queere Paarkonstellationen gewünscht – einfach, weil die Repräsentation von LGBTQ+-Beziehungen in Mainstream-Filmen und -Serien mehr als ausbaufähig ist. Ganz selten kommt es vor, dass diese queeren Beziehungen wirklich von den Autor*innen aufgegriffen und offiziell gemacht werden – meistens verlaufen sie aber im Sande. Gerne, nachdem jahrelang teils sehr offensichtliche Andeutungen gemacht wurden! Wir haben 6 queere Paare, die sich die Fans bis heute wünschen und wohl für immer werden wünschen müssen. 🌈🥺