Will Smith Oscar-Ausraster: Was danach geschah

Alle haben es mittlerweile gesehen: Bei der Oscar-Verleihung schlug Superstar Will Smith Comedian Chris Rock live auf der Bühne. Grund dafür: Ein Witz von Rock über Smiths Frau Jada. Doch was geschah danach? Und wo steckt Chris Rock jetzt?

Bestätigt ist: Kurz nach dem Angriff gab es Aufregung hinter den Kulissen. Es soll Diskussionen gegeben haben, ob Smith der Verleihung verwiesen werden soll – man entschied sich dagegen.

Kurz danach gewann Smith den ersten Oscar seiner Karriere für seine Rolle in dem Drama „King Richard“ und hielt eine Rede.

Smith sprach bei der Dankesrede nicht direkt von dem Zwischenfall mit Chris Rock, spielte aber darauf an, dass man beschützen müsse, wen man liebt. Als Star müsse er viele Witze ertragen und der Teufel würde immer "auf dem Höhepunkt des Lebens auftauchen“. Er wolle ein Botschafter der Liebe sein und entschuldigte sich bei den Oscar-Verantwortlichen – nicht aber bei Chris Rock. All dies unter Tränen.

Viele im Publikum waren von seiner Rede gerührt und es gab Standing Ovations.

Rechtliche Folgen scheint die Ohrfeige nicht zu haben – bisher.

Party nach der Oscar Verleihung

Nach der Verleihung wirkte es, als würden Jada und Will weitermachen, als sei nichts gewesen. Die beiden fuhren nicht nach Hause, sondern auf eine offizielle Aftershow Party. Hier tanzte Smith zu seinen eigenen Songs und feierte. Zumindest Will und Jada wirkten, als sei der Angriff vergessen. Das gilt aber nicht für Chris Rock…

Wo steckt Chris Rock?

Rock machte On Stage zunächst weiter, als sei alles okay. Doch zurück hinter den Kulissen soll er Berichten zu Folge aufgelöst und schockiert gewirkt haben. Presse-Kolleg*innen sollten Rock nicht ansprechen oder Fotos machen. Spuren vom Schlag sollen sichtbar gewesen sein. Nach kurzer Zeit verließ er die Verleihung.

An einer offiziellen Aftershow Party nahm Chris Rock nach dem Angriff von Will Smith nicht teil. Stattdessen besuchte er angeblich Sängerin Madonna, die im Anschluss an die Oscars ein privates Zusammentreffen organisiert hatte. Hier waren nur erlesene Gäste, Stars und VIPs zugelassen. Presse war nicht erlaubt und jeder Gast musste das Smartphone abgeben.

Will Smith entschuldigt sich

Smith hat mittlerweile eine Entschuldigung an Rock auf Instagram gepostet und sein Verhalten als „unentschuldbar“ bezeichnet. Er wolle an sich arbeiten. Jada, auf deren Kosten der Witz von Chris Rock bei den Oscars eigentlich ging, postete auf Insta „Es ist an der Zeit, zu heilen. Und ich bin bereit dafür!“

Chris Rock hat die ersten Tage nach dem Oscar-Angriff nichts gepostet und ist abgetaucht. Bisher gebuchte Auftritte des Comedians sind (noch) nicht abgesagt. Es gibt keine neuen Bilder von Chris Rock. In Berichten heißt es, dass der Schlag von Smith deutliche Spuren in Rocks Gesicht hinterlassen habe.

Gewalt ist mehr als uncool - so schlecht ein Witz auch sein mag...

