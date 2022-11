Diese Stars schämen sich für ihre Rolle: Will Smith

Will Smith ist zu cool für die Welt – könnte man zumindest meinen, wenn man den Schauspieler so erlebt. Der Star ist immer für einen Spaß zu haben und kann vor allem über sich selbst lachen – nur über seine Rolle in den Fortsetzungen von „Men in Black“ kann der Darsteller eher nicht so lachen. In einem Interview mit Jimmy Fallon sprach Smith darüber, dass er einige Fortsetzungen in seiner Karriere „verpatzt“ habe – besonders die „Men in Black“-Fortsetzung. Ob er dabei allerdings von dem zweiten, dritten oder gar beiden Teilen spricht, wird in der Situation nicht so klar. Kritiker*innen würden ihm allerdings in allen drei Fällen zustimmen.