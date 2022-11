Diese Stars schämen sich für ihre Rolle: Christian Bale

Heutzutage kann man es sich kaum vorstellen, aber bevor die „Dark Knight“-Trilogie herauskam, war Batman eine Witzfigur – zumindest im Kino! Nachdem seine Vorgänger die Rolle an die Wand gefahren hatten, kam Christian Bale und rettete das gesamte Franchise! Unglaublich dann, dass er selbst mit seiner Rolle in den Filmen nicht zufrieden war. „Ich habe nicht wirklich das geschafft, was ich hoffte. Meine Resümee ist: ‚Ich hab es nicht perfekt getroffen‘.“ Besonders die Darstellung von Heath Ledgers Joker habe den Schauspieler sehr verunsichert. „Heath tauchte auf und hat es geschafft, meine Pläne komplett zu ruinieren. Weil ich dachte: ‚Er ist so viel interessanter als ich, was mache ich hier eigentlich?‘“

