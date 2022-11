Diese Stars schämen sich für ihre Rolle: Daniel Radcliffe

Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass die Zeit am Set von „Harry Potter“ nicht immer eine besonders angenehme für den Hauptdarsteller Daniel Radcliffe war. Der enorme Druck, der auf seinen jungen Schultern lastete, machte dem Star sehr zu schaffen und trieb ihn eine Zeitlang gar in die Alkoholsucht. Noch dazu schämt sich der Star bis heute in Teilen für seine Rolle, wie er offen zugibt. „Fehler, die andere Schauspieler*innen bei der Probe oder in Schauspielschulen machen dürfen, sind für alle in diesen Filmen zu sehen“, so Radcliffe in einem Interview. Besonders seine Darstellung in „Harry Potter und der Halbblut-Prinz“ gefalle dem Schauspieler ganz und gar nicht. „Ich bin einfach nicht besonders gut darin. Ich hasse es.“