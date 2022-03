Will Smith Oscar-Ausraster erklärt: DARUM schlug er Chris Rock!

Oscar Verleihung: Schlägerei auf der Bühne

Die Oscar Verleihung ist glamourös und stellt jedes Jahr DAS Highlight in Hollywood dar. Verliehen wird der begehrteste Preis der Film-Industrie. Skandale sind hier nicht gern gesehen. Im Mittelpunkt stehen nicht Klatsch und Tratsch, sondern die Leistungen von Schauspieler*innen und Film-Crews. Doch ausgerechnet in diesem Jahr überschattet die Aktion von Oscar-Preis-Träger Will Smith den Abend.

Der Grund: Er schlug Comedian und Schauspieler Chris Rock auf der Bühne mitten ins Gesicht! Rock, der als Gastgeber der Show engagiert war, machte auf der Bühne einen Witz über Will Smith’ Frau Jada Pinkett Smith.

Der Witz: „Jada, ich liebe dich! ,G.I. Jane 2,? Ich kann’s nicht erwarten, dich in dem Film zu sehen.“, so Rock grinsend.

Jada sitzt im Publikum und verdreht bei dem Joke bereits genervt die Augen. Ihr Mann Will Smith lacht da noch. Es folgt weiteres Gelächter, dann ist zu sehen, wie Will Smith auf die Bühne geht. Hier denken noch alle, dass es ein Witz wäre und die Aktion abgesprochen sei.

Rock lacht sich kaputt, als Will auf ihn zukommt. Dann holt Smith aus und schlägt seinem Gegenüber ins Gesicht. Will verlässt die Bühne mit einem Grinsen, Rock meint „Wow! Will Smith hat gerade die Sch**eiße aus mir rausgeprügelt.“

Will setzt sich wieder und schreit: „Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund!“ Jetzt ist sein Gesicht richtig wütend.

Warum rastete Will Smith aus?

Für viele war der Witz von Chris Rock damit zu erklären, dass Jada aktuell einen rasierten Kopf trägt. Denn auch Demi Moore trug im Film „G.I. Jane“ von 1997 rasierte Haare. Rock spielte also darauf an, dass Jada aufgrund ihres Looks perfekt für eine Fortsetzung wäre. Doch ist das alles, was dahinter steckt? Und wäre das ein Grund für Smith SO auszurasten?

Chris Rock verglich Jadas rasierten Kopf mit dem Style von Demi Moore (r.) für den Film "G.I.Jane" (1997) Frazer Harrison / getty images // IMAGO / Everett Collection

Tatsächlich steckt hinter Jadas kurzen Haaren nämlich eine Krankheit! Denn sie leidet an Alopezie. Diese Autoimmun-Erkrankung sorgt für Haarausfall und Jada postete auf Instagram bereits, wie anstrengend dieses Leiden für sie sei.

„Ich kann nur noch darüber lachen“, so Jada in einem Insta-Video. Auf ihrem Kopf zeigen sich immer öfter komplett kahle Stellen. Da die Haare nicht mehr nachwachsen werden, trägt Jada ihren Kopf rasiert. Seit Jahren ist ihr Leiden der Öffentlichkeit bekannt und die Schauspielerin musste erst lernen, damit umgehen zu können.

Heute gibt sich Jada tapfer in der Öffentlichkeit. Doch Wills Reaktion könnte ein Beweis dafür sein, dass die Erkrankung im Privat-Leben immer noch ein sehr schmerzhaftes Thema ist.

Warum Will erst lachte, dann aber plötzlich ausrastete, kann (bisher) nicht erklärt werden. Es ist nicht zu sehen, ob Will nach dem Joke zu seiner Frau blickte und erst an ihrem Gesicht erkannte, wie sehr sie von dem „G.I. Jane“ Witz getroffen war.

