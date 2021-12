Netflix "The Witcher": Fakten, die du kennen solltest!

"The Witcher" ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Netflix-Serien der vergangenen Jahre. Diesen Freitag, am 17. Dezember 2021, geht endlich die 2. Staffel online. In den Hauptrollen haben wir Henry Cavill als Geralt von Riva alias Witcher, Anya Chalotra als Zauberin Yennefer von Vengerberg, Freya Allan als Prinzessin Ciri und viele mehr. ​Hier bekommst du nun einige spannende Fakten über "The Witcher", die du unbedingt wissen solltest! ⤵️

Wieso nennt man Geralt auch den weißen Wolf?

Er hat weißes, langes Haar und eine blasse Haut. Wenn er es möchte, dann werden seine Augen gelb wie bei einem Wolf. Hinzu kommt noch, dass Geralt die Hexer-Schule Kaer Morhen besucht hatte. Dort gehörte er dem Wolfs-Haus an. Das ist auch das Symbol seines Medaillons, dass er seither trägt. Aus einer alten Sprache heraus übersetzt, nennt man ihn Gwynbleidd – den weißen Wolf (Gywn = Weiß, Bleidd = Wolf).

Wieso hat Geralt weiße Haare?

Es hat einen Grund, wieso Geralts Haare weiß sind. Während seiner Ausbildung und dem Erlernen des Hexenwerks hat sich Geralt einigen lebensbedrohlichen Experimenten unterzogen. Er hat auch einige fürchterliche Tränke zu sich genommen. Dies führte zu der ein oder anderen Mutation. Die meisten hätten dies nicht überlebt, doch Geralt würde einer der stärksten Hexer mit extrem beeindruckenden Fähigkeiten. In Folge der Mutationen verlor der Hexer alle Pigmentierungen, seine Haare wurden weiß und seine Haut sehr blass.

Geralt von Rivas große Liebe

In Staffel 1 der Netflix-Serie "The Witcher" sind sich die mächtige Zauberin Yennefer von Vengerberg und der Hexer Geralt von Riva sehr nahegekommen. Aus den Büchern geht hervor, dass Yennefer die große Liebe von Geralt ist. In den "The Witcher" Games hat Geralt jedoch nicht nur eine Dame im Kopf. Triss Merigold, ebenso eine Zauberin, verbringt auch die ein oder andere heiße Nacht mit dem Hexer. Ob wir in "The Witcher" Staffel 2 umstrittene Sex-Szenen sehen werden? Wird sich Netflix an den Büchern orientieren oder wird ein Einfluss der "The Witcher"-Spiele zu sehen sein? 🎮

Hat der Witcher Kinder?

Aufgrund der Mutationen während seiner Hexer-Ausbildung ist Geralt von Riva nicht imstande, Kinder zu zeugen. Die Mutationen führten bei dem Hexer zu einer Sterilisation. Und auch die Zauberin Yennefer von Vengerberg hat das gleiche Schicksal. Sie ist aufgrund der Magie unfruchtbar geworden. Das ist der Preis, den alle Hexer und Zauberinnen zahlen müssen, um übermenschliche Kräfte zu erlangen. Jedoch führte die Unfruchtbarkeit der beiden immer wieder zu schweren Streitereien zwischen ihnen, weil Yennefer kontinuierlich versucht, durch Magie ihre Sterilität aufzuheben. Allerdings vergeblich … Geralt nimmt Ciri auf, adoptiert das junge Mädchen und liebt sie als wäre sie seine eigene Tochter. Und auch Yennefer schließt sie sofort ins Herz.

"The Witcher": Was sind seine Kräfte?

In der ersten Staffel von "The Witcher" hat man schon die ein oder andere Fähigkeit von Geralt gesehen. Niemand anders ist so mächtig wie er. Doch was sind seine Kräfte?

Verbessertes Reaktionsvermögen

Erhöhte Seh- und Hörfähigkeit

Unglaubliche Stärke

Immunität gegen Gift

Besonders schnelle Fortbewegung

Er kann mit der Seele seines Gegners verschmelzen und dessen Energie aufnehmen, um sie wieder auf seinen Feind zurückzuschleudern

übermenschliche Heilungskräfte

Außerdem ist Geralt in der Lage, Gefühle zu empfinden, was ihm eine Möglichkeit auf eine echte Liebesbeziehungen gibt. Nicht jeder Hexer ist in der Lage Gefühle zu empfinden.

Wie alt ist Geralt von Riva?

Sein genaues Alter zu bestimmen ist schwierig. Hexer sind auf jeden Fall unsterblich und werden daher nicht an Altersschwäche sterben. Schätzungen zufolge wird sein Alter aber ungefähr 90 bis 100 Menschenjahre vermutet.

Wieso gibt es so wenige Witcher?

In der ersten Staffel von "The Witcher" wird immer wieder betont, wie wenige Witcher also Hexer es nur noch gibt. Doch an was liegt das? Auch gute Witcher kommen in großen Kämpfen ums Leben, aber es kommen kaum noch neue Hexer nach. Immer weniger Menschen wollen sich den lebensbedrohlichen Experimenten und der riskanten Prozedur in den Witcher-Schulen unterziehen. Außerdem wurde mit den Jahren die Auftragslage für die Witcher immer geringer. Es gab weniger Monster, die die Hexer bekämpfen mussten. Ob sich das bald wieder ändern wird? ⚔️

Henry Cavill liebt die "The Witcher"-Story

Es sprechen viele Gründe dafür, wieso gerade Schauspieler Henry Cavill die perfekte Besetzung für die Rolle des Witcher Geralt von Riva ist. Auch ein großer Pluspunkt: Henry liebt die Storyline. Er hat nicht nur für die Rolle vorgesprochen, weil die Rolle facettenreich ist und es gut für seine Karriere ist. Der "Superman"-Schauspieler hat alle Games gezockt und alle Bücher rund um "The Witcher" gelesen.

