"Arcane" Staffel 2 bestätigt: Start, Handlung der Netflix-Serie

Die Netflix-Animationsserie "Arcane" begeistert Millionen Zuschauer*innen. Als bekannt wurde, dass es eine 2. Staffel geben wird, war die Freude groß.

"Arcane": Noch viel erfolgreicher als gedacht

Darauf haben "League of Legends"-Fans schon lange gewartet. Um genau zu sein sechs Jahre. So lange haben das Computerspiel-Unternehmen Riot Games und das Animationsstudio Fortiche an diesem Projekt gearbeitet. Manche Fans hatten Angst, dass die Serie floppt. Denn das Universum von "LoL" ist groß und nicht immer haben Spielemacher es hinbekommen, einen Film zu kreieren, mit dem die Fanbase zufrieden war. Siehe "World of Warcraft". Der Film des Blizzard Konzerns floppte und bekam viele schlechte Bewertungen … Bei "Arcane" sieht die Sache aber ganz anders aus. Netflix droppte jetzt schon, dass es eine 2. Staffel der Erfolgsserie geben wird. Doch um was gehts bei "Arcane" Staffel 1 und wann können wir mit einer Fortsetzung rechnen? ⤵️

"Arcane" Staffel 1: Handlung

Der Kosmos von "League of Legends" ist riesig. Es existieren zahlreiche verschiedene Figuren und Charaktere. Der Fokus bei "Arcane" Staffel 1 liegt bei den Schwestern Vi und Powder. Beide sind Opfer eines Kampfes zwischen den Schwesterstädten Zhaun und Piltover. Die Menschen in Piltover sind wohlhabend, reich und es fehlt ihnen an nichts. Die Bewohner*innen von Zhaun leben hingegen in der Unterwelt. Sie leben zurückgezogen im Untergrund, sind arm und haben nur sehr wenig. Vi und Powder wurden sehr früh zu Waisen. Zum Glück trafen sie auf Vader. Er ist sozusagen der Anführer von Zhaun. Vader hat ein großes Herz und nahm die Mädchen auf. Um über die Runden zu kommen, sind Vi, Powder und ihre Freunde Milo und Claggor dazu gezwungen zu stehlen. Jedes Mal, wenn Vis kleine Schwester Powder bei einem Raub dabei ist, geht irgendetwas schief … Daher betitelt Milo sie als "Jinx" (eine Person, die verhext ist und Unglück bringt) und später sagt sogar ihre eigene Schwester, dass sie verflucht ist und sie ein "Jinx" sei. Das traf sie schwer! Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und es kommt zu einem Aufstand in der Unterwelt. Es bricht erneut ein Krieg aus. Ein Krieg, der zahlreiche Opfer fordert. Vi und Powder werden getrennt und das Chaos nimmt seinen Lauf …

"Arcane" Staffel 2: Start, Handlung

Ein Startdatum zu "Arcane" Staffel 2 gibt es leider noch nicht. Eine 2. Staffel wurde aber von seitens Netflix und Riot Games bereits bestätigt. Mit einem Start vor 2023 ist aber eigentlich nicht zu rechnen. Selbst bei Realserien dauert die Produktion knapp ein Jahr, wobei Shows wie "The Witcher" mehr Zeit für ihre Spezialeffekte brauchen. Bei "Arcane" ist der Aufwand durch die Animationen noch ein Stück größer, weswegen wir wohl noch etwas länger auf die Fortsetzung warten müssen. Es folgen Spolier zum Ende der 1. Staffel "Arcane": Außerdem fragen wir uns alle, wie es mit Powder alias Jinx weitergeht. Das Letzte, was man in der Folge sieht, ist, wie sie vollkommen böse wurde und mit der wohl stärkten Waffe, die es gibt, auf die Hauptstadt Piltover schießt. Wird die ganze Stadt in die Luft gehen oder werden der Rat und die Wachen noch rechtzeitig etwas dagegen unternehmen können? Wird Vi ihrer Schwester das verzeihen können? Und wird sie wieder zu der, die sie einst kannte? Oder wird Jinx die neue Anführerin von Zhaun und sich alles, was sie will, mit Gewalt unter den Nagel reißen? Es bleibt spannend.

Wird Jinx komplett durchdrehen und sich ihrer bösen Seite hingeben? Netflix

