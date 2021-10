"The Witcher" Staffel 3: Ausblick und alle wichtigen Infos

"The Witcher" gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien der vergangenen Jahre. 🎦

"The Witcher": Wann kommt Staffel 2?

Am 17. Dezember 2021 erscheint "The Witcher" Staffel 2 auf Netflix. Die Erfolgsserie wird mit acht brandneuen Folgen an den Start gehen. Fans wollen aber jetzt schon wissen, ob es eine Staffel 3 geben wird und auf was man sich alles freuen kann. Wir geben dir einen Überblick über alle Infos. ⤵️

"The Witcher": Wird es eine dritte Staffel geben?

Ja, es wird eine dritte Staffel von "The Witcher" geben. Das hat Netflix höchstpersönlich bestätigt. Darüber hinaus wird es neben dem Animationsfilm "The Witcher: Nightmare of the Wolf" noch einen weiteren Animationsfilm rund um die "The Witcher"-Geschichte geben. Wann beides online geht, ist bisher noch nicht bekannt.

"The Witcher": Was erwartet uns in Staffel 2?

Inzwischen sind einigen Teaser und Infos über die kommende zweite Staffel gedroppt worden. Der Fokus wird neben Geralt von Riva "The Witcher" (Henry Cavill) auch auf Prinzessin Ciri (Freya Allan) liegen. Sie ist nicht mehr das kleine, schutzlose Mädchen, sondern wandelt sich zu einer wahren Kriegerin. Außerdem lernt sie, wie sie mit ihren Kräften umgeht. Wird Zauberin Yennefer (Anya Chalotra) sie unterrichten? Apropos Yennefer. Das Ende der 1. Staffel hat alle mit einem mega Cliffhänger zurückgelassen und nun fragen sich die Fans: Wie schwer wurde sie bei der brutalen Schlacht am Ende der Staffel verletzt? Wohin ist sie verschwunden? Und gegen welche mystischen und angsteinflößenden Kreaturen wird Geralt in der neuen "The Witcher" Staffel kämpfen? Fragen über Fragen. Und bis wir die Antworten dazu bekommen, wird es noch ein bisschen dauern.

The Witcher": Was passiert in Staffel 3?

Da noch nicht einmal die zweite Staffel online ist, ist es natürlich schwer zu sagen, was genau bei "The Witcher" Staffel 3 passieren wird. Aber wie bei der ersten Staffel werden sich die Produzent*innen bei Staffel zwei und drei auch den Romanen orientieren. Da Ciri in Staffel 2 mehr über ihre Kräfte lernt und ihre Ausbildung anfängt, liegt es nahe, dass sie diese in Staffel 3 abschließen wird. Außerdem wird in den Büchern mehr über die Herkunft Ciris und ihre Vorfahren erzählt. Was wohl noch so alles passieren wird?! 🙊

