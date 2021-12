Little Mix Band-Schock: Alles aus!

Little Mix kündigen Pause an: Ist jetzt alles aus?

Der Tag ist gekommen: Little Mix haben eine Auszeit auf unbestimmte Zeit verkündet. Die beliebte Band schockte vor wenigen Stunden mit der Ankündigung ihrer Pause. Ist jetzt etwa alles aus?

Little Mix sprechen in ihrem Post nicht von einer Trennung der Band, sondern nur von einer Pause. Aber spätestens One Direction haben bewiesen, dass so eine Band-Auszeit ziemlich lang sein kann. "Es waren zehn unglaubliche Jahre, ein wundervolles Abenteuer ohne Pause und wir haben das Gefühl, dass es an der Zeit ist eine Auszeit zu nehmen, um Kraft zu tanken und an ein paar anderen Projekten zu arbeiten."

Little Mix schockt mit Pause: Das plant die Band jetzt

Nachdem Jesy Nelson die Band 2020 verlassen hat und zuerst Leigh-Anne und dann auch Perrie Edwards schwanger wurde, vermuteten bereits einige Fans, dass eine Pause auf sie warten könnte – dass sie ihre Auszeit gleich auf unbestimmte Zeit ausweiten, kam für viele jedoch als Schock. Nach der "Confetti"-Tour im April/Mai nächsten Jahres soll erstmal alles vorbei sein.

Gerüchten zufolge soll auch Jade Thirlwall schon an Solo-Musik arbeiten. Doch die Girls haben klare Worte, wenn es um eine Trennung der Band geht: "Wir trennen uns nicht – Little Mix ist hier, um zu bleiben. Wir haben Pläne für neue Musik, Touren und Performances in der Zukunft. Wir haben so viele unglaubliche Erinnerungen mit euch allen gesammelt und wir können es kaum erwarten, noch mehr davon zu machen." Na das klingt doch beruhigend. Wir wünschen Jade, Perrie und Leigh-Anne nur das beste und freuen uns schon jetzt auf Neues von Little Mix.

