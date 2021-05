Little Mix: Auch Perrie Edwards ist schwanger!

Nach Leigh-Anne: Auch "Little Mix"-Star Perrie Edwards ist schwanger!

Leute, wir drehen komplett durch! Nachdem erst letzte Woche bekannt gegeben wurde, dass "Little Mix"-Star Leigh-Ann Pinnock schwanger ist, gibt es heute die nächste Baby-News bei der beliebten Girlband: Auch Perrie Edwards wird Mutter! Auf Instagram schreibt sie: "So glücklich, dass ich diese verrückte Reise mit meinem Seelenverwandten erleben darf" – und meint damit natürlich ihren Liebsten und Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain. Fans kommen überhaupt nicht darauf klar, dass jetzt auch Perrie Edwards schwanger ist. Bald haben wir lauter kleine "Little Mix"-Babys! So schön zu sehen, dass die Girls sowohl musikalisch als auch privat weitermachen und ihre gemeinsame Zeit genießen. Ex-Little-Mix-Mitglied Jesy gestand erst letztens, das die Zeit in der Band eine Qual für sie war. Die anderen scheinen jedoch weiterhin super happy zu sein.

Perrie Edwards schwanger: So süß freuen sich die "Little Mix"-Stars

Nach Leigh-Anne Pinnock ist jetzt auch Perrie Edwards schwanger – lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wir können es kaum glauben! In den Kommentaren wird der "Little Mix"-Star total abgefeiert. Band-Mitglied Jade Thirlwall schreibt: "Ich bebe für euch beide. Ich bin die glücklichste Tante in der Welt." Und natürlich hat auch Baby-Buddy Leigh-Ann etwas zu der Ankündigung geschrieben: "Arghhhhhh so, so, so glücklich für euch beide. Und so unfassbar glücklich, dass wir diese Erfahrung zusammen erleben können. Ich liebe dich so sehr." Wirklich, unser Herz geht auf, wenn wir diese Nachrichten lesen. Die Girls teilen so viel gemeinsam und sind sie auch noch zusammen schwanger. Das sind wirklich BESTIE GOALS. Fun Fact: Auch Jades Schwester und die Managerin von Little Mix sind aktuell schwanger – Baby Boom! 🍼

