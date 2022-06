Die beliebtesten Girlbands aller Zeiten

Die vierköpfige Girlband aus England, war 2011 die erste Band, die in der britischen Castingshow "The X Factor" den Sieg holen konnte! Seitdem ging es für die Sängerinnen Jesy Nelson, Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock steil bergauf und im November 2020 releasten sie ihr 6. Studioalbum "Confetti", mit dem sie es auf Platz 2 der britischen Charts schafften! Seitdem hat sich aber einiges geändert: Im November verließ Jesy Nelson die Band und Little Mix machte als Trio weiter. Sie veröffentlichen ihr Album "Between Us" und gingen zuletzt auf eine letzte Tour, bevor sich nun auch Jade Thirwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock in eine verlängerte Pause begeben.