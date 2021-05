"Little Mix"-Mitglied bekommt erstes Baby

Derzeit gibt es bei den Mitgliedern der Girlgroup "Little Mix" eine Vielzahl an Veränderungen. Nicht nur beruflich, sondern auch privat geht so einiges bei den Musikerinnen ab. Vor wenigen Stunden hat Leigh-Anne Pinnock die Babybombe platzen lassen! 😊 Der "Little Mix"-Star ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem englischen Fußballspieler Andre Gray, erwarten die beiden ihr erstes Kind. Herzlichen Glückwunsch! 👼🏻

Doch was bedeutet das für die "neue" Karriere der "Little Mix"-Girls? Schließlich haben sie erst vor wenigen Tagen ihren neuen Song "Confetti" ft. Saweetie veröffentlicht und wollten nun als Trio durchstarten, nachdem Jesy Nelson "Little Mix" verlassen hat. Doch Leigh-Anne Pinnocks Babywunsch stand schon länger fest. Auf Instagram hat die werdende Mama Fotos eines Baby-Shooting veröffentlicht und schrieb dazu: "Wir haben von diesem Moment so lange geträumt und wir können es kaum glauben, dass dieser Traum endlich wahr wird. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen!" Aww, was für niedliche Worte! 😊 Wie genau die Zukunftspläne von "Little Mix" aussehen werden, wird sich noch zeigen. Wir wünschen der kleinen Familie jedenfalls nur das Allerbeste! 👨‍👩‍👧

