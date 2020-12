Little Mix: Jesy Nelson verlässt die Band!

Jesy Nelson verlässt Little Mix: Die Hintergründe

Es ist offiziell, 2020 will uns verarschen! Fans von Little Mix müssen jetzt ganz stark sein, denn es gibt erschütternde Neuigkeiten: Nach neun Jahren wird Jesy Nelson die Band verlassen! Nachdem erst kürzlich bekannt gegeben wurde, dass Jesy aus gesundheitlichen Gründen eine Band-Pause bei Little Mix einlegt, scheint es jetzt endgültig zu sein: "Nach fabelhaften neun Jahre zusammen, hat Jesy beschlossen Little Mix zu verlassen", schreiben die Girls auf ihrem Instagram-Account. "Es ist eine furchtbar traurige Zeit für uns alle, aber wir unterstützen Jesy total", heißt es weiter. Die Hintergründe für den Band-Ausstieg sind super traurig …

Band-Austritt von Jesy: So geht es mit Little Mix weiter

Der Grund für den Austritt von Jesy Nelson scheint weiterhin gesundheitlich zu sein, wie Little Mix in ihrem Statement erklären: "Wir lieben sie sehr und sind ebenfalls der Meinung, dass sie genau das tut, was für ihre mentale Gesundheit und Wohlbefinden am besten ist." Bedeutet das etwa auch das Ende der Band? Zum Glück nicht! "Wir genießen unsere Little-Mix-Reise jedoch noch und wir drei sind noch nicht bereit, aufzugeben. Wir wissen, dass Jesys Austritt für viele Fans ein Schock sein wird. Wir lieben euch alle so sehr, sind dankbar für eure Loyalität und den ständigen Support an uns. Wir freuen uns sehr, euch bald auf Tour zu sehen. Liebe für immer, Jade, Perrie und Leigh-Anne." Wir wünschen Jesy, der Band und allen Fans ganz viel Liebe und Kraft in der nächsten Zeit und sind der Meinung: einmal Mixer, immer Mixer! ❤️

