Jesy Nelson: Band-Pause bei Little Mix

Little Mix haben aktuell viele Gründe zu feiern. Erst vor kurzer Zeit haben sie ihr neues Album "Confetti" veröffentlicht und bei den MTV EMAs 2020 gleich zwei Preise abgeräumt. Doch schon bei der Award-Show, die von den Girls moderiert wurde, fiel vielen Leuten auf, dass ein Mitglied fehlt, Jesy Nelson. In letzter Zeit sieht man Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall immer wieder alleine. Natürlich machen sich Fans Sorgen, dass etwas passiert ist oder sich Little Mix sogar trennen! Keine Sorge, eine Trennung der Band wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Die Mädels sind auch privat ein unschlagbares Team, wie sie schon öfter in Interviews unter Beweis gestellt haben. Es sieht jedoch tatsächlich so aus, als würde Jesy Nelson eine Band-Pause einlegen …

Little Mix: Der Grund für die Band-Pause von Jesy Nelson

Little Mix ohne Jesy Nelson? Das wäre definitiv nicht das Gleiche. Trotzdem werden wir uns an den Anblick für eine Zeit gewöhnen müssen, denn das Band-Mitglied wird eine Band-Pause einlegen. "Jesy wird aufgrund von persönlichen, gesundheitlichen Gründen eine verlängerte Auszeit bei Little Mix nehmen", verkündete ihr Management-Team. Was genau gesundheitlich bei ihr los ist, haben sie nicht verraten, denn Jesy hat um Privatsphäre gebeten, wenn es um ihre Auszeit geht. Diesen Wunsch muss man natürlich respektieren. Wir wünschen Jesy nur das Beste, viel Gesundheit und Kraft, damit wir sie bald wieder an der Seite von Perrie, Jade und Leigh-Anne sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird Jesy sicher auch darüber sprechen, was bei ihr los war. Schließlich hat das Little Mix-Mitglied in einer Dokumentation offen darüber gesprochen, dass sie sich früher umbringen wollte, als sie so sehr an Depressionen litt.

Ihr wollt Little Mix supporten? Perrie, Jesy, Leigh-Anne und Jade sind für den goldenen BRAVO-Otto 2020 nominiert. In der Kategorie "Band/Duo" könnt ihr für die Girlband voten!

Wichtig: Falls Du (oder jemand den Du kennst) mit Selbstmord-Gedanken spielt, melde Dich bitte umgehend bei der Notfall-Seelsorge. Die kostenlose Telefon-Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 - 111 0 333 erreichbar und wird Dir oder Deinen Freunden helfen.

