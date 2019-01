„Little Mix“-Jesy Nelson: „Ich bin schwanger!“

Jesy Nelson von der britischen Girl-Band Little Mix verriet jetzt in einem Radio-Interview: "Ich bin schwanger!" Damit hätte wirklich keiner gerechnet …

Little Mix: Baby-Geständnis

Als die Mädels der britischen Girl-Band Little Mix neulich zu Gast in der "Breakfast Show" beim englischen Radiosender KISS FM waren, sollten sie eigentlich über ihr neues Album quatschen. Doch Jesy Nelson (27) hatte noch etwas ganz anderes zu erzählen: Sie schockte den Moderator und die Zuhörer mit einem Geständnis: Sie sagte auf einmal "Ich bin schwanger!" – Aber meint sie das wirklich ernst? Fans haben da ihre Zweifel, schließlich sind Jesy und ihre Band-Kolleginnen Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock bekannt für ihren verrückten Humor.

Little Mix: Ist Jesy wirklich schwanger?

Als der britische Radio-Moderator Tom Green in seiner Show den vier Musikerinnen zu ihrem neuen Album gratulierte, erwiderte Jesy: „Dankeschön, ich dachte schon du würdest zum Baby gratulieren“. Der Moderator lachte und ging darauf ein, in der Annahme, dass es sich um einen Spaß handle: „Nein, Gratulation zur Schwangerschaft“. Doch Jesy beließ es nicht dabei und fügte nochmal hinzu: „Nein, ernsthaft. Ich bin schwanger“. What? Und das, obwohl sie sich erst im November nach fast eineinhalb Jahren Beziehung von ihrem Footballer-Freund Harry James trennte?

Jesy Nelson schwanger: Nur ein Prank!

Die Fans von Little Mix ahnen es schon: Jesy hat sich mit dem Schwangerschafts-Geständnis nur einen dummen Scherz erlaubt! In die Aktion eingeweiht war niemand, außer Jesys Band-Kolleginnen. „Bist du? Woher weißt du das?“, erwiderte der Radio-Moderator skeptisch Dann mischte sich sogar Perrie Edwards ein und fragte: „Wusstest du das nicht?“. Er gratulierte Jesy also, konnte es scheinbar aber doch nicht so recht glauben. Erst als er noch einmal fragte: „Moment, machst du Witze?“. Gab Jesy endlich zu: „Ja, ich mache nur Spaß“. LOL!

