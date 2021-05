Little Mix: So sehen sie als Männer aus

Little Mix: Videodreh mal ganz anders

Aus vier werden drei. Die britische Girl-Group Little Mix verkündete im vergangenen Dezember, dass sie ohne Jesy Nelson weitermachen werden. Jesy möchte sich auf ihre Solokarriere konzentrieren und auch wenn die drei verbleibenden Musikerinnen traurig über diesen Band-Ausstieg sind, so hat sie dies noch mehr zusammengeschweißt. Little Mix veröffentlichten erste Band-Fotos zu dritt und ihre neue Single "Confetti" ft. Saweetie droppen sie vor wenigen Tagen. Seither trendet der Song fleißig auf YouTube und hat schon fast 7 Millionen Aufrufe (Stand: 04.05.2021). Wow! 🔥 In dem dazugehörigen Musikvideo tanzen die Girls nicht nur sexy wie immer, sie zeigen auch ihre stylischen Outfits und überzeugen mit ihren Stimmen. Aber wartet, dass große Highlight kommt noch! Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock haben sich für den Videodreh zu Boys umstylen lassen! So sehen die Little Mix Girls als Männer aus! ⤵️ 🤭

Little Mix: Fans feiern den neuen Song extrem!

Die Little Mix Fanbase feiert die witzige Idee der Girls und die gelungene Umsetzung. Sie sehen halt wirklich aus wie Boys. 😁 Aber nicht nur das. Der Text, der Beat, die Melodie – alles stimmt in dem neuen Song "Confetti". Kommentare wie „Little Mix leistet in diesem Video einfach mehr, als ein männlicher Artist in seiner ganzen Karriere“ und „Mädchen und Frauen weltweit hören diesen Song, nachdem sie aus einer toxischen Beziehung kommen und feiern sich selbst wieder! Yes!" 🥳, sammeln sich unter dem YouTube-Video. Hast du den neuen Track von Little Mix schon gehört? ⤵️

