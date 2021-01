Little Mix machen zu dritt weiter

Im Dezember 2020 fasste Jesy Nelson den Entschluss, Little Mix zu verlassen. Das hat nicht nur die drei anderen Mädels in der Band sehr getroffen, sondern auch die Fans. Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards haben aber versprochen, dass sie zu dritt weitermachen werden, denn Little Mix gehört schließlich zu den beliebtesten Girlbands aller Zeiten! In einem Interview verriet Leigh-Anne Pinnock, dass die Band an etwas sehr Aufregendem arbeitet, das bereits im Frühling erscheinen soll! 👀

Little Mix feiern Nummer eins Hit

Ihren ersten Erfolg als Trio konnten die Mädels von Little Mix auch schon verbuchen: Mit ihrer Single "Sweet Melody" landeten sie auf Platz eins der britischen Charts! Die Freude war natürlich riesig, vor allem bei den Fans, die eine Woche lang den Song gestreamt und gepusht haben. "Vielen Dank an alle, die uns und den Song so unterstützt haben diese Woche. Wir lieben euch alle", bedankten sich die Mädels auf Social Media bei ihren Supportern. Dazu gab es für die Fans noch das erste offizielle Band-Foto von Little Mix als Trio! Der Start in das neue und spannende Kapitel von Little Mix hätte für die Girls wahrscheinlich nicht besser laufen können.

