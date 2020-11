Leigh-Anne Pinnock startet Solo-Projekt

Die Girls von Little Mix durchleben gerade turbulente Zeiten. Man könnte fast sagen, dass es eine bunte Konfetti-Mischung aus verschiedenen Erlebnissen ist – gute und schlechte Erlebnisse. Beginnen wir mit den Erfolgen: Am 6. November veröffentlichten Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock ihr neues Album "Confetti" mit gleich 13 Songs, die im Ohr bleiben. Außerdem gewannen die Girls dieses Jahr gleich zwei EMAs! Bei der großen Preisverleihung mussten sie jedoch zu dritt auftreten, da Little Mix-Mitglied Jesy aus gesundheitlichen Gründen eine Band-Pause einlegen muss. Fans machen sich große Sorgen. Jetzt hat auch noch Leigh-Anne Pinnock ein Solo-Projekt angekündigt, aber das ist auch eins der guten Sorte – keine Sorge!

Little Mix-Mitglied wird jetzt Film-Star

Für Leigh-Anne Pinnock läuft es dieses Jahr blendend. Nach dem Leigh-Anne ihre Band-Kollegin Perrie Edwards erst super fies geprankt hat, indem sie eine Verlobung vortäuschte, folgte nur kurze Zeit später die echte Verlobungsverkündung mit ihrem Freund und Fußballspieler Andre Gray. Und auch beruflich wagt sie den nächsten Schritt: Der Little Mix-Star hat kommt in Kino! Leigh-Anne Pinnock ergatterte ihre erste Filmrolle in einer romantischen Komödie, die "Boxing Day" heißen soll. Bisher weiß man noch nicht viel über die Rolle der Little Mix-Sängerin. "Boxing Day" soll jedoch zu Teilen auf dem Leben von Aml Ameen (britischer Schauspieler) basieren, der den Film produziert und auch selbst die Hauptrolle spielt. Dieses Solo-Projekt wird gleichzeitig auch die erste Schauspielrolle von Leigh-Anne. Wir freuen uns riesig, dass sie bald auch in der Film-Szene Erfolge feiern kann, während sie weiterhin mit Little Mix die Musik-Welt aufmischt. Die Girls werden nämlich für immer zusammenhalten. ❤️

