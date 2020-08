Voting: Welche ist deine Lieblings-Girlband?

Girl Power im Musik-Business

Destiny's Child, No Angels, Spice Girls – in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder mega erfolgreiche und beliebte Girlbands. Die meisten haben sich zwar mittlerweile getrennt, aber ihre Musik wird nach wie vor von ihren Fans gefeiert. Und außerdem haben wir schon lange wieder mega Nachschub bekommen mit Little Mix, Fifth Harmony oder den großen K-Pop-Girl-Groups wie BLACKPINK, Itzy oder Twice. Sie alle versorgen uns nicht nur ständig mit hammer Songs, sondern auch mit starken Messages für alle Mädels und Frauen auf der Welt!💪🏻

Wählt eure Lieblings-Band!

Natürlich hat jedes der Mädels wahnsinnig viel Talent, sie sind total unterschiedlich und wir lieben sie eigentlich alle.😍 Dennoch müsst ihr euch jetzt für euren absoluten Favorite unter den Girlbands entscheiden und ihr eure Stimme geben! Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr hier direkt noch für eure Lieblings-Boyband abstimmen wie etwa Why Don't We oder BTS.

Abstimmen

