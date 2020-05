Überraschung: Boyband-Star ist Vater geworden

Prettymuch-Sänger Austin Porter ist zum ersten Mal Vater geworden!

Sein heutiger Insta-Post war etwas ganz Besonderes: Prettymuch-Sänger Austin Porter gab vor wenigen Stunden bekannt, dass er und seine Freundin Ansley Eltern geworden sind! 🎉 Mit dieser Nachricht haben sie ihre Follower ganz schön überrascht. Neun Monate lang ahnte einfach niemand, was für ein großes Wunder die Beiden bald erwarteten. Heute ließ er dann plötzlich die Bombe platzen: Er teilte ein Foto, darauf zu sehen: Sein Sohn, Theodore Hudson William Porter. Was für süße Nachrichten!!! 😍

Fans von Geburt total überrascht

2020 – Das Jahr der Star-Babys! Nachdem erst vor Kurzem Zayn Malik und Gigi Hadid verkündet haben, bald Eltern zu werden, ist nun der nächste Superstar Vater geworden. Seit zwei Jahren sind der Boyband-Sänger und seine Freundin zusammen und unzertrennlich. Obwohl sie sonst jede News mit ihren Followern teilen und sie in ihrem Alltag immer wieder mitnehmen, haben sie diese Nachricht bis zum Schluss für sich behalten. Auf Instagram lässt Austin Porter nun die Öffentlichkeit an seinem großen Glück teilhaben: „Also ich bin heute Vater des faszinierenden Jungen Theodore Hudson William Porter geworden. Ich kann es kaum erwarten, ihn wachsen zu sehen und mit ihm gemeinsame großartige Dinge zu tun. Ich weiß, dass ihr Fragen haben werdet, und ich kann es kaum erwarten, euch diese zu beantworten und zu erzählen, was wir beide alles durchgemacht haben. Doch jetzt bitte ich euch erstmal mir und Ansley Zeit zu geben, uns an das Elternsein zu gewöhnen. Vielen Dank für eure Unterstützung!“ Hach, sind das tolle Neuigkeiten, mit denen kaum jemand gerechnet hat.

