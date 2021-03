Jesy Nelson nach Trennung von Little Mix wieder im Studio

Alle waren schockiert, als klar war, dass Jesy Nelson Little Mix verlassen wird. Lange schien dieser Ausstieg super surreal, denn die Girls hat es eigentlich immer nur zu viert gegeben. Richtig ernst wurde es, als Little Mix das erste Band-Foto zu dritt gepostet haben. In einem Statement auf Instagram erklärte Jesy Nelson, dass es für ihre mentale Gesundheit ziemlich hart sei in einer Girlband zu sein und den damit einhergehenden Erwartungen gerecht zu werden. In dem Statement war noch nicht ganz klar, wohin ihre Reise gehen soll, doch jetzt postete die Sängerin das erste Bild aus dem Studio – arbeitet Jesy Nelson etwa an Solo-Musik?

Jesy Nelson arbeitet wieder an Musik!

Die Spekulationen über ein Solo-Projekt von Jesy Nelson nach der Trennung von Little Mix, scheinen wahr zu sein. Bereits im Februar likte die Sängerin einen Kommentar, der forderte, dass sie eigene Musik rausbringe. Nur drei Monate nach ihrem Ausstieg bei Little Mix teilte sie auf Instagram ein paar Eindrücke aus dem Studio mit ihren Fans. Wie es aussieht, arbeitet sie mit Produzent Patrick Jordan Patrikios und Songwriter Hanni Ibrahim zusammen. Fans freuen sich in den Kommentaren und auf Twitter schon extrem auf das erste Album von Jesy Nelson. Das nennen wir mal Support! In dem Video gibt es sogar einen kleinen Ausschnitt aus einem Song. 😍

