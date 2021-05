Little Mix Jesy: "Die Band war eine Qual"

Jesy Nelson spricht zum ersten Mal über ihren Ausstieg bei Little Mix

Es war ein großer Schock für alle, als im Dezember 2020 bekannt wurde, dass Jesy Nelson Little Mix verlässt. Damals hieß es nur, dass diese Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen getroffen wurde. In ihrem ersten Interview seit der Trennung von Little Mix gibt Jesy Nelson einen tieferen Einblick in den Band-Ausstieg. "Ich habe mich ständig mit den anderen verglichen. Natürlich war viel davon in meinem Kopf, aber vieles davon war vergangenes Trauma", erklärt Jesy und verrät weiter, dass "Sweet Melody" die große Wende für sie war, "Ich war im Lockdown und habe etwas zugenommen, aber es war mir egal. Plötzlich sagte man mir, dass wir ein Musikvideo hatten und ich bekam Panik. Ich habe eine ziemlich extreme Diät mit Shakes gemacht und versucht so wenig wie möglich zu essen." In einer Szene des Musikvideos ist Jesy aufgrund einer Panikattacke am Set, nicht zu sehen. Sie weinte im Umkleideraum.

So schlimm war die Zeit bei Little Mix für Jesy Nelson

Ihre Mama sagte ihr dann, dass diese Qual nach zehn Jahren endlich aufhören müsse. Genau das hat Jesy Nelson getan und der Grund dafür ist super traurig: "Ich bin mit dem Druck in einer Girlband zu sein, einfach nicht klargekommen. Ich wurde ständig mit den drei anderen Mädels verglichen und das hat mich mental an einen sehr dunklen Ort gebracht. Ich war dicker als die anderen drei und das gab es zuvor noch nie in einer Girlgroup. Ich wurde von Anfang an als die Fettleibige und die Dicke klassifiziert." Schon oft hat Jesy Nelson darüber gesprochen, wie viel Hate sie wegen ihres Körpers erfahren musste. Ein Unding, dass es sowas immer noch gibt. Und Schade, dass sie sich mit einer Sache so schlecht fühlte, die eigentlich etwas Schönes sein sollte.

Aber auch nach der Little-Mix-Trennung arbeitet Jesy Nelson weiter an Solo-Musik. Für sie sei das Studio wie eine Therapie. "Seit ich die Band verlassen habe, fühle ich mich frei. Ich wusste gar nicht, dass ich so glücklich sein kann. Ich habe mir immer Sorgen darum gemacht, jemanden zu enttäuschen. Die einzige Person, die ich glücklich machen muss, bin jedoch ich und das habe ich nicht getan. Ich musste das für meine mentale Gesundheit tun." Auch ihre Musik wird jetzt anders: "Ich liebe die Musik, die ich mit Little Mix gemacht habe, aber diese Musik höre ich privat nicht. Es fühlt sich sehr gut an Musik zu machen, die ich wirklich liebe." Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet.

