Little Mix-Star: Krasse Folgen ihrer Schwangerschaft!

Harte Schwangerschaft für Little Mix-Sängerin

Als Little Mix-Star Leigh-Anne Pinnock Anfang Mai verkündet hat, dass sie schwanger ist dauert es nicht lange, bis auch Band-Kollegin Perrie Edwards ihre Babybombe platzen ließ. Zwei von den drei Musikerinnen erwarten nun ihre ersten Kinder und halten ihre Follower mit Babybauch-Schnappschüssen auf dem Laufenden. Nun gab es wieder ein neues Pic von Leigh mit einige ehrlichen Worten zu ihrem bisherigen Schwangerschaftsverlauf. „Es wird Zeit, meinem Körper etwas Anerkennung zu geben 💫… Das ist das Schwierigste, was ich je getan habe. In den letzten Wochen hatte ich mit geschwollenen Händen und Füßen zu kämpfen, geprellte Rippen und dann noch einen ganzen Haufen Hormone. Aber dann denke ich darüber nach, was eigentlich in meinem Bauch vor sich geht und ich bin überwältigt… Leben zu erschaffen… Ich bin so stolz darauf, wie weit ich gekommen bin und so dankbar für diesen Segen!❤️🥺😍“, so die Little-Mix Sängerin.

Erkennst du diese 10 Stars an den Augen?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Fans schenken Little Mix-Star Unterstützung

In den Kommentaren von Leigh-Anne Pinnock findet sich nur Liebe. Alle schreiben ihr, wie tapfer sie doch ist und wie wunderschön sie aussieht. „Die Schwangerschaft steht dir so gut“ und „Du siehst so wunderschön aus“ sind nur wenige Auszüge, die den sweeten Support ihrer Fans und Follower zeigen. Wir hoffen, dass es Leigh-Anne Pinnock bald wieder besser geht, sie und Perrie Edwards noch eine schöne Schwangerschaft haben und beide diese besondere Zeit in ihrem Leben genießen können. 😊

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->