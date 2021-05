Little Mix: DAS hat noch keine andere Girlband geschafft!

Little Mix schreiben Geschichte

Die britische Girlband Little Mix macht erfolgreich seit dem Jahr 2011 zusammen Musik. Sie produzieren nicht nur einen Ohrwurm nach dem anderen, wie zum Beispiel ihre neue Single "Confetti" ft. Saweetie (in dem dazugehörigen Musikvideo kannst du Little Mix übrigens als Männer sehen), sondern schreiben auch Geschichte. Bei den gestrigen Brit Awards die in London, England stattgefunden haben, haben Little Mix etwas geschafft, was noch keine andere Girlband zuvor geschafft hat. Sie haben als erste reine Girlband einen Brit Award gewonnen! Respekt Girls! In ihrer Dankesrede bedanken sich Little Mix bei ihren Liebsten und ihren Supportern, aber auch bei den großen britischen Girlsbands, wie den Spice Girls und den Sugababes, die für die Sängerinnen immer große Inspiration und talentierte Vorbilder waren. 🥰

Die beliebtesten Girlbands aller Zeiten

Little Mix im Babyglück

Und auch privat scheint es den Little Mix Girls richtig gut zu gehen. Vor einigen Tagen haben Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bekannt gegeben, dass sie beide schwanger sind und ihre ersten Kinder erwarten. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen den Girls privat und beruflich weiterhin alles Gute und hoffen auf viele weitere Musik-Hits in der Zukunft! 🎶

