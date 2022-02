"Köln 50667": Jill hat einen großen Fehler gemacht!

Es ist wirklich passiert! Drei "Köln 50667"-Stars hatten Sex miteinander! Doch nun ist die Situation angespannt und komisch …

Sex-Beziehung zu dritt?

Jill, Dascha und Beasty hatten tatsächlich einen Dreier! Zwischen den "Köln 50667"-Stars wurde es die vergangenen Tage echt heiß. Schon bei der großen Party kamen sie sich sehr nahe … nun ist es wirklich zu einer intimen Nacht zu dritt gekommen. Doch jetzt ist es irgendwie komisch … Vor allem Jill kommt nicht so gut mit der Situation klar! "Niemand wird jemals irgendetwas darüber erfahren! Und das war eine einmalige Sache", so Jill zu Dascha und Beasty. Doch gerade als die drei wieder ganz normal mit ihrer Freundschaft und ihrem Zusammenleben weitermachen wollten, kommt es wieder zu einem Moment, in dem es knistert… Kommt es erneut zu einem Dreier?

Wer ist Lisas Vater?

Meike will Lisa dabei helfen, endlich ihren Vater kennenzulernen und macht sich gemeinsam mit ihr auf eine Reise in die Vergangenheit. Lisa hatte wirklich ein paar intensive Wochen und musste in der vergangenen Zeit viel verarbeiten! Lisa dröhnte sich deswegen auch zu, weil sie mit der Gesamtsituation und mit ihren Gefühlen nicht mehr klarkam. Nun gehen Mutter und Tochter auf die Suche nach Lisas leiblichen Vater … Wie wird sie damit umgehen, wenn sie auf einmal vor ihm steht? Das alles und mehr erfährst du bei "Köln 50667" von Montag bis Freitag täglich um 18:05 Uhr auf RTLZWEI. Natürlich kannst du auch alle Folgen auf RTL+ * streamen. 🎦

