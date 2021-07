Kinderstars, die immer noch erfolgreich sind

Mit ihren 28 Jahren gehört Miranda Cosgrove zu den jüngeren ehemaligen Kinderstars – trotzdem ist es ein Fakt, dass ihre Karriere schon sehr früh angefangen hat! Als Megan Parker wurde sie bekannt in der Serie „Drake & Josh“ und bekam kurz darauf ihre eigene Fernsehserie, die sich gerade über eine Fortsetzung freuen darf: „iCarly“! Bis heute bekommt sie Rollen in Hollywood, so sprach sie die Rolle von Margo im Original von „Ich – einfach unverbesserlich“ und hat ihre eigene Show!