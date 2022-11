Kinderstars, die immer noch berühmt sind: Miley Cyrus

Ihre Karriere startete Miley Cyrus als „Hannah Montana“. Und auch wenn sie unter der Rolle manches Mal ganz schön zu leiden hatte, hat sie es nicht nur bis zum Ende durchgezogen, sondern sich danach eine eigene Karriere aufgebaut. Inzwischen ist die Sängerin weltberühmt und ihre Songs gehen durch die Decke! Aber auch in Filmen und Serien taucht sie immer wieder auf, unter anderem in „Two And A Half Men“, „Guardians of the Galaxy“ und „Black Mirror“.