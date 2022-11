Kinderstars, die immer noch berühmt sind: Kirsten Dunst

Als sie gerade einmal 11 Jahre alt war, durfte Kirsten Dunst Seite an Seite mit den Hollywood-Megastars Tom Cruise und Brad Pitt in „Interview mit einem Vampir“ auftreten. Was für eine krasse Ehre das für die noch so junge Schauspielerin gewesen sein muss! Nur ein Jahr später folgte der nächste Blockbuster: Zusammen mit Robin Williams spielte sie eine Hauptrolle im Film „Jumanji“. Auch sie darf sich bis heute über krasse Filmrollen freuen, wie die originale „Spider-Man“-Trilogie, „Melancholia“ und dem kommenden Drama „The Power of the Dog“, das 2021 auf Netflix starten soll.

