Kinderstars, die immer noch berühmt sind: Drew Barrymore

Drew Barrymore gehört zu den wenigen Kinderstars, die in ihrer Karriere zwar den ein oder anderen Knicks durchleben mussten, durch diesen aber nie an Berühmt- und Bekanntheit eingebüßt haben! Ihre erste Rolle hatte sie in „E.T. der Außerirdische“. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie mit Alkoholproblemen zu kämpfen, hat aber noch die Kurve bekommen und bekommt bis heute große Film- und Serienaufträge. Inzwischen hat der Star allerdings verkündet, dass sie eine Pause von der Schauspielerei macht und widmet sich erst einmal ihrer eigenen Talkshow, der „Drew Barrymore Show“. Hat sie sich auch verdient!