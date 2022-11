Kinderstars, die immer noch berühmt sind: Dakota Fanning

Auch Dakota Fanning hat ihre Karriere als Kinderstar begonnen. Sie war in „Ich bin Sam“ zu sehen, der 2002 in die deutschen Kinos kam. Was wohl niemand damals ahnen konnte: Für ihre Rolle im Film bekam sie den Young Artist Award – da war sie gerade einmal 8 Jahre alt! 😨 Bis heute sieht man die Schauspielerin in Filmen bald schon in der Serie „The First Lady“.