Kinderstars, die immer noch berühmt sind: Ryan Gosling

Schauspieler Ryan Gosling sah man als erstes (wie übrigens viele seiner auch bis heute bekannten Kolleg*innen) beim Mickey Mouse Club. Damals war Gosling süße 13 Jahre alt! Die Herzen der Zuschauer*innen würde er viele Jahre später im Film „Wie ein einziger Tag“ erobern, Seite an Seite mit Schauspielkollegin Rachel McAdams. Bis heute kann sich der Schauspieler vor Angeboten kaum retten! Wer erinnert sich nicht gerne an seinen Auftritt zusammen mit Emma Stone in „La La Land“? 😍