Kinderstars, die immer noch berühmt sind: Christian Bale

Ja, auch „Batman“ hat mal klein angefangen! Christian Bale hatte seine erste große Rolle mit 13 Jahren im Film „Das Reich der Sonne“ von Steven Spielberg. Schon ein Jahr davor konnte man ihn im Fernsehvierteiler „Heart oft he Country“ und in „Anastasia“ sehen. Seither war er nahezu jedes Jahr in einem Film zu bewundern, unter anderem in „American Psycho“ und der „Batman“-Trilogie.