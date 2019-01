Jahres-Rückblick: Das hat euch 2018 bewegt

Bei den Stars ging es in diesem Jahr ganz schön ab! Check hier den großen BRAVO-Jahresrückblick 2018!

2018 war ein Jahr voller Überraschungen. Hochzeiten, Drogen-Beichten, Todesfälle - es war ein Auf und Ab der Gefühle. Was euch am meisten bewegt hat, zeigen wir im großen BRAVO-Jahresrückblick 2018!

Jahres-Rückblick 2018: Die Traumhochzeiten

1. Dagi Bee & Eugen Kazakov: White-Hochzeit auf Ibiza

Die Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov war wie im Märchen. Die YouTube-Queen und der Creative Director haben sich im Kreise ihrer Liebsten am 23. Juni auf Ibiza das Jawort gegeben. Die Braut trug ein mega Kleid aus Tüll verziert mit Blumenapplikationen und einem tiefem Dekolleté. Das Motto war All White. Auch der Bräutigam sowie alle Hochzeitsgäste – darunter Paola Maria, Mrs. Bella, Julien Bam und Topic – kamen in Weiß. Sogar bei der Gestaltung der Location, samt Dekoration, blieben die beiden ihrem Motto treu.

2. Bibis Beauty Palace & Julienco: Hochzeit im engsten Familienkreis

Auch Dagis ehemalige BFF Bibi heiratete ihren langjährigen Freund Julienco am 12. September standesamtlich. Doch Bianca und Julian Claßen zelebrierten den Bund der Ehe nicht ganz so Groß. In einem YouTube-Video erzählt das Paar aus Köln von der Hochzeit im engsten Familienkreis. Sie habe ihr Brautkleid online gekauft, er sich erst einen Tag vorher eingekleidet. Bibi verriet, dass die Hochzeit schnell vonstattengehen musste, da sie unbedingt noch vor der Geburt ihres Babys am 4. Oktober verheiratet sein wollte. Wir sind uns sicher, dass die große Hochzeits-Sause noch folgen wird.

3. Hailey Baldwin & Justin Bieber: Heimliche Hochzeit

Sind sie denn nun verheiratet oder etwa nicht? Lange wurde spekuliert und vor allem Hailey Baldwin hat die Gerüchte dementiert. Ein Fan des Paares berichtete nun gegenüber dem Mirror, dass er Justin und Hailey beim Frühstücken in Los Angeles angetroffen hat. Auf die Frage , ob Hailey Baldwin nun seine rechtmäßig Angetraute sei, habe Justin Bieber offen und ehrlich geantwortet: "Ja, wir sind verheiratet." Und auch Justins zahlreichen Posts auf Instagram, die er mit Texten wie: "Meine Frau ist die Beste." und "Frau fürs Leben" versieht, sind wirklich mehr als eindeutig. Wir hoffen, die Beiden teilen demnächst Hochzeitsbilder mit der Öffentlichkeit.

Jahres-Rückblick 2018: Die schlimmsten Trennungen

1. Ariana Grande & Pete Davidson: Verlobung geplatzt

Ihre Liebe war kurz und intensiv. Im Juni gaben Ariana Grande und Pete Davidson ihre Verlobung bekannt. Zahlreiche Liebesbekundungen via Social Media und elf Partner-Tattoos später gehörte diese Partnerschaft der Vergangenheit an. Nach nur vier Monaten trennte sich das Paar. Grund dafür, soll der plötzliche Tod von Arianas Exfreund Mac Miller sein. In einem emotionalen Instagram-Post, schrieb die Sängerin kurz nach seiner Überdosis des Rappers: "Ich habe dich seit dem Tag vergöttert, an dem ich dich mit 19 kennengelernt habe und ich werde es immer tun." Sie habe versucht Mac Miller zu retten, doch sei gescheitert. Darunter litt wohl auch die Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten und die Trennung war unumgänglich.

2. Millie Bobby Brown & Jacob Sartorius: Junge Liebe zerbricht

Im Oktober 2017 begannen die Turteltauben Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius sich zu daten. Schnell wurde aus Freundschaft Liebe. Die Beiden waren unzentrennlich. Fast täglich teilten sie ihre Liebe via Social Media und hielten so ihre Fans auf dem Laufenden, doch ein Jahr später war dann plötzlich alles Aus und Vorbei. Via Instagram gaben beide in ihrer Story das Beziehungsaus bekannt. Millie postete in ihrer Story: "Die Entscheidung mit Jacob und mir war vollkommen beidseitig. Wir sind beide glücklich und bleiben Freunde." Auch Jacob teilte ähnliche Worte und erklärte: "Die Entscheidung mit Mills war komplett beidseitig und wir sind beide glücklich und bleiben Freunde."

3. Halsey & G-Eazy: Trennungs Wirrwarr

Halsey und G-Eazy sind das beste Beispiel für eine On-Off-Beziehung. Im Herbst 2017 fingen Halsey und G-Eazy an, sich zu daten und teilten das auch gleich mit ihren Fans. Im Dezember 2017 nahmen die Beiden sogar ein Liebes-Duett auf: "Him and I". Doch im Juli 2018 nahm die Beziehung ein dramatisches Ende. Halsey gab überraschend via Instagram das Liebes-Aus bekannt. Anscheinend war die Trennung sogar für G-Eazy eine Überraschung, denn in einem Interview mit Entertainment Tonight verriet der Musiker: "Vor kurzem waren wir erst gemeinsam im Studio und haben ein paar Songs aufgenommen. Wir motivieren uns gegenseitig und sind Fans der Musik des jeweils anderen. Eine ähnliche Perspektive haben wir ebenfalls. Wir ergänzen uns und nehmen fast im gleichen Stil unsere Tracks auf. […] Sie ist wirklich brillant. Sie ist eine bewundernswerte Person. Sie ist so intelligent und so verständnisvoll, sie ist ein brillanter und wunderbarer Mensch". Ende September startete das Musiker-Paar ein Liebes-Comeback, dass nach nur wenigen Wochen missglückte. Es soll wohl einfach nicht sein.

Jahres-Rückblick 2018: Die größten Skandale

1. Demi Lovato: Überdosis

Ende Juli wurde Demi Lovato mit einer Überdosis ins Krankenhaus gelifert, diese Meldung schockte ganz Hollywood. Die Sängerin soll laut ihrem Dealer Drogen im Wert von 20.000 Dollar eingekauft haben. Gegenüber National Enquirer habe der Dealer verraten: "Die wollten richtig viel Stoff. Die Einkaufsliste war ein Mix aus Aufputsch- und Beruhigungsmitteln inklusive Xanax, Valium, Heroin, Crystal Meth und Kokain". Demi hatte wohl einen Schutzengel und überlebte das Ganze. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, ließ sich die Sängerin in eine Entzugsklinik einweisen. Nun ist Demi auf dem Weg der Besserung.

2. 6ix9ine: Knast

Der umstrittene Rapper 6ix9ine wurde am 18. November in New York verhaftet. Ihm wurde illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel, Verabredung zum Mord und Bandenkriminalität von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch sein ehemaliger Manager und weitere Crew-Mitlieder verhaftet. Sie seien alle Teil der kriminellen New Yorker Blood-Gang. Des Weiteren war Tekashi zu diesem Zeitpunkt wegen Kinderpornografie vorbestraft. Der Rapper hat ganz schön was auf dem Kerbholz.

3. Cardi B & Nicki Minaj: Zicken-Zoff

Die beiden Rap-Rivalinnen Cardi B und Nicki Minaj konnten sich noch nie wirklich gut riechen, doch die angespannte Situation eskalierte im September bei der New Yorker Fashion Week völlig. Nachdem die Beiden auf einer Party aufeinandertrafen eskalierte eine Diskussion zwischen Cardi und Nicki und Cardi fing an ihren Schuh nach der Rapperin zu werden. Nicki soll Cardi als schlechte Mutter bezeichnet haben, das konnte die frischgebackenen Mama nicht auf sich sitzen lassen. Nach dem hitzigen Streit zog Nicki Minaj in der Queen Radio Show weiter über Cardi B her: "Diese Frau ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und sie schmeißt Flaschen und Schuhe. Wer, verdammt noch mal, schreitet bei ihr ein?" Auch Cardi B schilderte via Instagram ihre Sicht der Dinge. Sie habe bereits eine Menge Beleidigungen über sich ergehen lassen, nun sei aber eine Grenze überschritten worden.

Jahres-Rückblick 2018: Die traurigsten Momente

1. XXXTentation wurde erschossen

Diese schreckliche Tat, versetzte weltweit die Rap-Gemeinde in Trauer. XXXTentacion wurde im Juni in seinem Auto niedergeschossen. Die vier mutmaßlichen Täter wurden von der Polizei festgenommen und befinden sich in Haft. Das Mordmotiv seien 50.000 Dollar gewesen, die der Rapper in einer Louis Vuitton Tasche bei sich trug. XXXTentacion hinterlässt ein ungeborenes Baby. XXXTentacions Mutter macht es sich zur Lebensaufgabe, ihren Sohn nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das ungeborene Baby soll "Gekyume" heißen. Dieses Fantasiewort habe der Rapper kurz vor seinem Ableben erfunden.

2. Mac Miller: Plötzlicher Tod

Mac Miller ist am 7. September in seinem Haus in Los Angeles an einer Drogen-Überdosis verstorben. Seine Familie ließ in Mitteilung verlauten: "Er war ein helles Licht in dieser Welt für seine Familie, Freunde und Fans". Besonders Ex-Freundin Ariana Grande macht der plötzliche Tod von Mac zu schaffen. Via Instagram schrieb die Sängerin: "Ich kann nicht glauben, dass Du nicht mehr da bist. Ich verehrte Dich von dem Tag an, an dem ich Dich im Alter von 19 Jahren traf, und ich werde es immer tun.“ Sie bedauere, dass sie Mac Miller nicht von seinem "Schmerz" habe befreien können. In ihrem neuen Song "Thank You, Next" verarbeitet sie diesen Verlust, darin heißt es: "Wünschte ich könnte Malcom Danke sagen, denn er war ein Engel".

3. Avicii: Tod

Avicii starb am 10. Juni im Oman, in der Stadt Maskat. Die Todesursache ist bis heute noch nicht völlig geklärt. Der weltweit erfolgreiche DJ hinterlässt nicht nur bei Freunden und Familie ein großes Loch im Herzen, sondern auch bei seinen Fans. Seine zahlreichen prominenten Freunde wie David Guetta, Rita Ora und Madonna verabschiedeten sich via Social Media von dem Ausnahmetalent.

Jahres-Rückblick 2018: Unsere Lieblingssongs

