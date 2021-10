„How I Met Your Mother“-Fans können sich auf einige tolle Dinge in der Zukunft freuen: Da haben wir zum einen das Spin-Off „How I Met Your Father“, das tatsächlich kommen wird! 😍

Und nun ist auch noch bekannt gegeben worden, dass Neil Patrick Harris, der uns als Barney Stinson begeisterte, in die Hauptrolle einer neuen Netflix-Serie schlüpfen wird. „Uncoupled“ heißt sie und wir verraten euch alle Details, die wir zu der neuen Show finden konnten.

Darum geht’s in „Uncoupled“

Bei der neuen Netflix-Serie „Uncoupled“ dreht sich alles um Michael (gespielt von Harris), der dachte, sein Leben wäre absolut perfekt. Bis sich sein Ehemann dazu entschließt, ihn von den einen auf den anderen Tag zu verlassen – und das nach 17 Jahren Beziehung!

Mit einem Mal muss sich Michael gleich mit zwei Alpträumen gleichzeitig auseinandersetzen: Einmal, die Liebe seines Lebens zu verlieren und dann auch noch ein alleinstehender schwuler Mann über 40 in New York City zu sein. 😨 Die Serie ist als Comedy-Show angelegt – wir können uns allerdings gut vorstellen, dass eine ganze Reihe von Emotionen auf uns wartet, ausgehend von der Inhaltsbeschreibung von Netflix. Die Serie wurde von Darren Star und Jeffrey Richman erschaffen. Star war schon beteiligt an Klassik-Hit-Serien, wie „Beveryl Hills“ und „Sex and the City“. Richman hat u.a. „Modern Family“ mit auf den Weg gebracht. Wir können uns also auf witzige Dialoge und Szenen freuen. 😉

Wann kommt „Uncoupled“ zu Netflix?

Die Serie wurde zum ersten Mal im Mai dieses Jahres angekündigt. Bereits im August wurde klar, dass Harris die Hauptrolle spielen würde. Es ist aktuell unklar, ob die Dreharbeiten, die für Ende 2021 geplant waren, schon begonnen haben oder ob es erst im Frühjahr 2022 losgehen wird. Da bei einer Comedy-Show (anders als bspw. bei einem Marvel-Film) die Postproduktion nicht so lange dauern sollte, könnte es sein, dass wir schon Mitte 2022 „Uncoupled“ bei Netflix sehen werden! Neben Harris sind folgende Schauspieler*innen mit am Start:

Tuc Watkins als Colin (Michaels baldiger Ex-Ehemann)

Tisha Campbell als Suzanne

Emerson Brooks als Billy

Brooks Ashmanskas als Stanley

Marcia Gay Harden als Claire

Sobald wir neue Informationen über die Serie erhalten, werden wir euch natürlich sofort informieren!

