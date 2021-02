"How I Me Your Mother": 10 schockierende Set-Geheimnisse

In "How I Met Your Mother" sind Marshall Eriksen und Lily Aldrin ein unschlagbares Team. Am Set gab es jedoch eine Kleinigkeit, die Alyson Hannigan davon abgehalten hat Jason Segel zu küssen: Er war extremer Raucher, was dazu führte, dass er immer stark nach Rauch schmeckte und roch. Die "Lily"-Darstellerin verweigerte es eine Zeit lang ihren Co-Star zu küssen und bat ihn darum, mit dem Rauchen aufzuhören. Für jede Zigarette sollte ihr der "Marshall"-Darsteller 10 Dollar zahlen. Jason musste ihr einiges an Geld zahlen, doch hörte irgendwann tatsächlich auf zu rauchen. Leider nur für ein Jahr danach rauchte er stressbedingt wieder.