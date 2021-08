„Harry Potter“-Stars haben ihren Namen in Hollywood weg, so viel ist klar. Denn die Filmreihe hat Unmengen an Geld eingespielt – auch für die Darsteller*innen! Und auch wenn es manche Darsteller*innen am Set von „Harry Potter“ hassten, haben sie der Reihe doch zumindest die enorme Bekanntheit zu verdanken. Das ist Segen und Fluch zugleich, immerhin muss ein*e Schauspieler*in für jedes Werk in eine vollkommen neue Rolle schlüpfen und die Zuschauer*innen davon überzeugen, dass sie gerade eben nicht ihre Lieblingsfigur aus Film/Serie XY sehen, sondern die Figur aus dem neuen Werk. Während „Harry Potter“-Schauspieler Daniel Radcliffe das mit seinen vielen Projekten gelungen ist, scheint eine andere Darstellerin daran nun zu scheitern! Zumindest, wenn man sich die Kommentare der Fans so anschaut.

Die 10 teuersten Netflix-Serien

Imelda Staunton bei „The Crown“

Zu den absoluten Mega-Serien auf Netflix gehört ohne jeden Zweifel „The Crown“. Die Serie dreht sich um die britischen Royals, genauer, um die Jahre von Elizabeth II als Queen von England. Alle zwei Staffeln wechseln die Darsteller*innen, um den Lauf der Zeit zu reflektieren. In Staffel 1 und 2 wurde Queen Elizabeth noch von Claire Foy, in Staffel 3 und 4 dann von Olivia Colman gespielt. Die letzten beiden Staffeln übernimmt nun Imelda Staunton die Rolle der britischen Königin – allerdings scheinen Fans nicht so ganz überzeugt zu sein! Denn „Harry Potter“-Fans sehen Schauspielerin Staunton nur in einer Rolle: Als fiese Prof. Dolores Umbridge aus „Harry Potter und der Orden des Phönix“! Zumindest häufen sich solche Kommentare unter dem Post vom offiziellen „The Crown“-Account auf Twitter.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Das ist Dolores Umbridge, ich kann niemand anderen darin sehen …“

Fans machen Anspielungen und Witze unter dem Post, wie: „Sie hatte ein Level-Up seit dem Krieg [in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“] … Ich dachte, sie wäre eingesperrt in Askaban.“ Ein anderer Fan schreibt: „Umbridge floh aus Hogwarts, um die Königin von England zu werden.“ Manche Fans der Serie sind ein wenig genervt von den Kommentaren. Auf einen besonders dramatischen Kommentar eines Fans, der nur Umbridge in dem Bild sehen kann, antwortete die Person: „Kannst du die Figur und die Schauspielerin nicht auseinanderhalten oder soll das ein Witz sein?“ Tatsächlich sind viele Fans nicht der Meinung, dass sie die neue Rolle von Staunton annehmen könnten – aber die Show wird nicht vor 2022 mit der 5. Staffel weitergehen, es gibt also mehr als genug Zeit für alle Potterheads, sich an die neue Queen zu gewöhnen! 😊

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->