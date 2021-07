"Harry Potter" und "Twilight" Crossover: Darauf haben alle gewartet!

"Harry Potter" vs. "Twilight": Tom Felton fordert zum Duell auf

DAS ist das Crossover auf das ALLE gewartet haben. Wer Tom Felton auf Instagram folgt, weiß, dass er seine Rolle in "Harry Potter" bis heute feiert. Und er weiß auch ganz genau, wie man Fan-Herzen zum Rasen bringt. Der "Draco Malfoy"-Star postete vor wenigen Minuten ein Foto auf seinem Instagram-Account, das sowohl "Twilight" als auch "Harry Potter"-Fans glücklich macht. In einer Foto-Montage lässt er Draco gegen Alice Cullen in einem Duell antreten und fragt seine Fans, wer wohl gewinnen würde. Fans sind sich in den Kommentaren zwar uneinig, wer gewinnen würde (wobei wir stark auf Alice tippen, immerhin kann sie die Zukunft voraussehen), sind jedoch begeistert von dieser kleinen Überraschung. Aber woher kommt diese plötzliche "Twilight" und "Harry Potter"-Reunion? Tja, es wird noch besser liebe Freunde der Fantasy-Welt …

"HARRY POTTER": DIE 10 GRÖSSTEN SCHOCK-MOMENTE

Frühstück mit "Twilight" und "Harry Potter"-Stars: Tom Felton und Ashley Greene treffen sich

Dieses Crossover haben wir nicht nur den Photoshop-Künsten von Tom Felton zu verdanken, sondern auch einem Treffen im echten Leben! In ihrer Instagram-Story hat "Alice Cullen"-Darstellerin Ashley Greene verraten, dass sie sich mit dem "Draco Malfoy"-Star zum Brunch getroffen hat. "Harry Potter" meets "Twilight" beim Frühstück – heute kann nur ein guter Tag sein! In der Instagram-Story witzelt Ashley: "Leute, ich habe ein wichtiges Update: Draco hat mir heute Frühstück gebracht, es war lecker. Wir haben eine Allianz gegründet. Er hat mir Zaubertricks beigebracht und ich habe ihm die Zukunft vorhergesagt – es war ziemlich episch. Jetzt sind wir beste Freunde!" Der Höhepunkt des Tages ist damit definitiv erreicht. Wie es zu dem Treffen gekommen ist, liegt übrigens auch auf der Hand: Die Stars aus "Twilight" und "Harry Potter" werden in einem Film zusammen spielen! Nachdem Ashley Greene nach "Twilight" zunächst arbeitslos war, ist sie jetzt wieder zurück in Hollywood angekommen. Sowohl Tom Felton als auch Greene haben eine Rolle in dem Film "Some Other Woman" ergattert. Es wird also tatsächlich ein Crossover geben! Ein bisschen anders als erwartet, aber für den Anfang geben wir uns damit zufrieden. 😆

