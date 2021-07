"Alice"-Star Ashley Greene arbeitslos: "Twilight" hat mich ruiniert!"

Ashley Greene über ihre Rolle als Alice Cullen: "Twilight hat mich ruiniert"

Robert Pattinson, Kristen Stewart, Anna Kendrick: Für viele Schauspieler*innen war "Twilight" das ganze große Sprungbrett für die Hollywood-Karriere. Für viele, aber nicht für jeden. "Alice"-Darstellerin Ashley Greene scheint nach ihrer Rolle als Vampir-Schwester keine guten Rollen mehr zu bekommen, bis man fast gar nichts mehr von ihr hört. Auch Werwolf Taylor Lautner scheint Hollywood zu hassen. Komisch, schließlich hat das Franchise bis heute viele Fans, die gebannt auf neue "Twilight"-Filme warten. Schon während der Dreharbeiten sagte Ashley Greene in einem Interview: "Twilight hat mich ruiniert. Wenn das alles vorbei ist, werden internationale Flüge echt hart für mich sein. Es lohnt sich finanziell einfach nicht, sich ein Erste-Klasse-Ticket zu kaufen."

Fame, hat eben so seine Nachteile, vor allem, wenn es nach einer großen Rolle erstmal etwas ruhig wird. Die "Alice"-Darstellerin hatte nämlich ein bisschen Pech. Alle Filme, die sie nach "Twilight" angenommen hat, waren Nebenrollen und floppten enorm, auch wenn es nicht an ihr lag, wirft das natürlich ein schlechtes Licht auf Schauspieler*innen. Über viele Jahre legte sie ihren Fokus auf Sport, Yoga, ihr Privatleben und engagierte sich für gemeinnützige Zwecke. Privat lief es super, doch beruflich wurde es schwer. Ashley Greene war quasi arbeitslos und spielte nur in wenigen kleinen Indie-Filmen mit. Das hatte auch finanzielle Auswirkungen …

Ashley Greene nach "Twilight" arbeitslos: "Alice"-Darstellerin spricht offen über finanzielle Probleme und ihren Weg zurück

Letztes Jahr im Sommer erklärte Ashley Greene ganz ehrlich, dass sie nach "Twilight" finanzielle Probleme hatte. "Als ich aufgewachsen bin, hat mich mein Vater immer dazu gedrillt, wie wichtig es ist Geld zu sparen und anzulegen. Aber das ging nicht in meinen Kopf bis ich selbst eine schlechte Kreditwürdigkeit hatte. Ich weiß, dass ich nicht die einzige bin, die finanzielle Probleme hatte und Studien zeigen, dass es in Amerika viele Menschen gibt, die nicht auf die wirtschaftliche Belastung vorbereitet waren, die die Pandemie mit sich gebracht hat", schreibt der "Twilight"-Star ehrlich auf Instagram.

Mittlerweile ist sie ein richtiger Finanz-Profi und verriet schon in diversen Interviews, dass ihr ein finanzieller Puffer wichtig sei, um die Rechnungen bezahlen zu können, selbst wenn sie mal zwei oder drei Jahre keine Schauspiel-Jobs habe. Heute sieht dafür wieder alles gut aus! Nach einer langen Pause, scheint Ashley Greene wieder in Hollywood angekommen zu sein. Erst im Mai stellte sie ihr neues Projekt "The Retirement Plan" vor, ein Action-Film mit Mega-Star Nicholas Cage in dem sie eine Hauptrolle belegt. Wir freuen uns darauf, den "Twilight"-Star bald wieder im Kino zu sehen!

