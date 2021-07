„Harry Potter“-Quiz: Wer hat’s getan?

„Harry Potter“ begeistert Fans bis heute – und hat eine enorme Anzahl an krassen Potterheads um sich gesammelt, die jedes Detail der Filme und Bücher in- und auswendig kennen! Aber wirklich jedes Detail? Wisst ihr zum Beispiel, was aus Fluffy wurde, dem dreiköpfigen Hund aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“? Oder habt ihr das Logikloch hinter der Karte des Herumtreibers auch entdeckt? In diesem Quiz geht es heute aber um etwas ganz anderes: Wer hat’s getan? Das „magische Trio“ aus Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger hat die Handlung der sieben Bücher und acht Filme getragen – doch könnt ihr die drei auseinanderhalten und wisst, wer was getan hat?

Harry, Ron und Hermine waren unzertrennlich

Ja, die Hauptfigur in der „Harry Potter“-Reihe ist ganz klar der junge Zauberer, aka „Der Junge, der überlebt hat“. Doch wie lange hätte er wohl überleben können ohne die Hilfe seiner beiden besten Freund*innen? Ron Weasley kommt aus einer großen Familie voller Zauberer und Hexen und ist nie um einen sarkastischen Spruch verlegen (mehr in den Büchern, aber auch in den Filmen haben wir uns über viele Sprüche von ihm gefreut 🤣). Hermine kommt aus einem Muggel-Haushalt, ihre Eltern können also nicht zaubern. Das hält die junge Hexe aber nicht davon ab, ein absolutes Genie in diesem Gebiet zu sein! Vielen Herausforderungen wäre Harry alleine niemals gewachsen gewesen und so haben sich die drei Freund*innen immer gegenseitig aus der Patsche geholfen. Doch am Ende sind sie auch Individuen – auch für dich?

Kannst du das Trio auseinanderhalten?

Wenn man viel Zeit mit den immer gleichen Leuten verbringt, neigen andere Menschen dazu, einen weniger als Individuum, sondern mehr als Teil einer bestimmten Gruppe zu sehen. Das kann nett sein, aber auch ein bisschen nerven! Immerhin ist man ein eigenständiger Mensch mit eigener Meinung und eigenen Erfolgen und Niederlagen. So auch der Fall bei Harry, Ron und Hermine. Siehst du das genauso? Dann versuch dich mal an unserem Quiz: Wer hat’s getan? Harry, Ron oder Hermine? Ein echter Potterhead wird dieses Quiz ganz problemlos lösen können! 🧙‍♂️🧙‍♀️