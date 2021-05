„Harry Potter“: Die 10 größten Schock-Momente

Fangen wir doch gleich mit einem der krassesten Schock-Momente an! Kennt ihr das? Ihr besucht eine alte Dame, die ein bisschen schrullig wirkt. Hier und da ist die Wohnung etwas chaotisch, na gut, sie scheint nicht mehr ganz da, sowas kommt eben mit dem Alter. Dann lockt sie euch in eine dunkle Ecke, öffnet ihren Mund und entpuppt sich als LEICHE, die von einer Schlange als ANZUG getragen wurde wie eine HANDPUPPE. WHAT?! So geschehen bei „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“. Die Macher*innen haben sich eine Menge guten Kram aus Horror-Filmen abgeschaut für diese Szene – dumm nur um die kleinen verstörten Kinder, die einer Schlange wohl nie wieder zu nahe kommen. Oder alten Damen. 👵